Corinthians x São Paulo: veja informações, preços e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

O Corinthians anunciou na manhã desta segunda-feira as informações e valores dos ingressos para o clássico contra o São Paulo. A partida, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para o próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Devido à punição sofrida no STJD, o setor Oeste Inferior estará fechado e não haverá comercialização de ingressos.

INGRESSOS PARA O MAJESTOSO! 🎟️ Confira os detalhes da venda de ingressos para a partida entre Corinthians e São Paulo, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, que acontece no dia 10/05 (domingo), às 18h30! Excepcionalmente, devido à punição estabelecida pelo STJD, a partida… pic.twitter.com/GxTkmdO47i — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

Informações dos ingressos

A comercialização será feita de forma escalonada, respeitando as prioridades de acessibilidade e dos membros do Fiel Torcedor, enquanto houver disponibilidade. A venda acontece exclusivamente por meio do site www.fieltorcedor.com.br, sem bilheteria física.

Cronograma de vendas

A abertura das vendas começou nesta segunda-feira, às 11h, com prioridade para não pagantes e pessoas com deficiência (PCDs).

A partir de quarta-feira, também às 11h, terão acesso à compra os membros adimplentes do Fiel Torcedor com 80 pontos ou mais, independentemente do plano, além dos integrantes do plano Meu Amor. Já às 13h, a venda será aberta para torcedores com 60 pontos, seguida pelos associados com 40 pontos, às 15h, e com 20 pontos, às 17h.

Na quinta-feira, a partir das 11h, a venda será liberada para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor. Por fim, a venda para o público geral acontece a partir das 17h, no mesmo dia, mediante disponibilidade de ingressos.

Descontos e valores

Para o duelo diante do São Paulo, os associados do plano Minha Vida terão descontos que variam de 26% a 50%, enquanto os planos Minha História e Meu Amor contam com abatimentos entre 36% e 47%.

Os valores de face dos ingressos variam conforme o setor da Neo Química Arena. Os preços vão de R$ 80, no setor Norte, até R$ 290, no Oeste Inferior Central, passando por opções intermediárias nos setores Leste e Sul.

Valores dos ingressos

Norte – R$ 80,00

Sul – R$ 150,00

Leste superior corner – R$ 130,00

Leste superior lateral – R$ 140,00

Leste superior central – R$ 150,00

Leste inferior corner – R$ 150,00

Leste inferior lateral – R$ 170,00

Leste inferior central – R$ 200,00

Oeste superior – R$ 280,00

Para o acesso ao estádio, o clube reforça que será obrigatória a biometria facial. A compra do ingresso só estará liberada para torcedores com cadastro completo no Fiel Torcedor, incluindo a coleta da biometria. Cada CPF poderá adquirir apenas um ingresso, e a entrada na arena será permitida somente com esse novo procedimento.

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