Com dois de Jaqueline, Corinthians vence Ferroviária e lidera o Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira, o Corinthians venceu a Ferroviária por 3 a 1, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio da Fazendinha, em São Paulo (SP).
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Situação da tabela
Com a vitória, as ‘Brabas’, que ocupam a liderança do campeonato, chegaram aos 19 pontos, com três de vantagem para os rivais Palmeiras e São Paulo, que ainda jogam na rodada. Já a Ferroviária seguiu com 12 e ocupa a sétima posição.
Presidente presente
Presidente do Corinthians, Osmar Stabile esteve presente na Fazendinha para acompanhar a vitória das ‘Brabas’.
⚪⚫CORINTHIANS 3 X 1 FERROVIÁRIA🔴⚪
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 8
🏟️ Local: Estádio da Fazendinha, São Paulo (SP)
📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Jaqueline, aos 15' do 1ºT (Corinthians)
- ⚽ Jaqueline, aos 17' do 2ºT (Corinthians)
- ⚽ Maressa, aos 23' do 2ºT (Ferroviária)
- ⚽ Johnson, aos 39' do 2ºT (Corinthians)
Como foi o jogo
O Corinthians abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com Jaqueline, que recebeu cruzamento de Juliette e, de cabeça, marcou o gol. Na segunda etapa, aos 17, Andressa Alves invadiu a área pela esquerda e cruzou para Jaqueline, que chegou batendo para fazer o seu segundo gol no jogo.
Aos 21, Gabi Zanotti derrubou Mariana Santos na área e a árbitra apontou pênalti para a Ferroviária. Maressa foi para a cobrança e descontou aos 23. O Corinthians chegou ao terceiro gol aos 39, com Johnson, que recebeu lançamento de Belém e cabeceou para matar o jogo.
Próximos jogos
⚪⚫Corinthians⚫⚪
⚔️ Jogo: Grêmio x Corinthians
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 9
📅 Data: 1 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Francisco Novelletto, Porto Alegre (RS)
🔴⚪Ferroviária⚪🔴
⚔️ Jogo: Ferroviária x Mixto
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 9
📅 Data: 1 de maio de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 17h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)