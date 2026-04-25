Com dois de Jaqueline, Corinthians vence Ferroviária e lidera o Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira, o Corinthians venceu a Ferroviária por 3 a 1, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio da Fazendinha, em São Paulo (SP).

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Situação da tabela

Com a vitória, as ‘Brabas’, que ocupam a liderança do campeonato, chegaram aos 19 pontos, com três de vantagem para os rivais Palmeiras e São Paulo, que ainda jogam na rodada. Já a Ferroviária seguiu com 12 e ocupa a sétima posição.

Presidente presente

Presidente do Corinthians, Osmar Stabile esteve presente na Fazendinha para acompanhar a vitória das ‘Brabas’.

⚪⚫ CORINTHIANS 3 X 1 FERROVIÁRIA 🔴⚪

🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 8

🏟️ Local: Estádio da Fazendinha, São Paulo (SP)

📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gols

⚽ Jaqueline, aos 15' do 1ºT (Corinthians)

⚽ Jaqueline, aos 17' do 2ºT (Corinthians)

⚽ Maressa, aos 23' do 2ºT (Ferroviária)

⚽ Johnson, aos 39' do 2ºT (Corinthians)

Como foi o jogo

O Corinthians abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo com Jaqueline, que recebeu cruzamento de Juliette e, de cabeça, marcou o gol. Na segunda etapa, aos 17, Andressa Alves invadiu a área pela esquerda e cruzou para Jaqueline, que chegou batendo para fazer o seu segundo gol no jogo.

Aos 21, Gabi Zanotti derrubou Mariana Santos na área e a árbitra apontou pênalti para a Ferroviária. Maressa foi para a cobrança e descontou aos 23. O Corinthians chegou ao terceiro gol aos 39, com Johnson, que recebeu lançamento de Belém e cabeceou para matar o jogo.

Próximos jogos

⚪⚫ Corinthians ⚫⚪

⚔️ Jogo: Grêmio x Corinthians

🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 9

📅 Data: 1 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Francisco Novelletto, Porto Alegre (RS)

🔴⚪ Ferroviária ⚪🔴

⚔️ Jogo: Ferroviária x Mixto

🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 9

📅 Data: 1 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)