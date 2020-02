Corinthians terá três semanas livres de jogos antes do clássico contra o Palmeiras

Tiago Nunes e seus comandados terão bastante tempo de preparação para o clássico contra o Palmeiras, que acontece no dia 22 de março. Entre o próximo compromisso do Corinthians e o Derby Paulista, o Alvinegro conta com três semanas livres de jogos.

O Timão vai a campo nesta quarta-feira para pegar o Santo André, às 21h30, na Arena de Itaquera. Depois disso, a equipe só voltará a ter jogos no meio de semana em abril, contra o Oeste, no dia 1º.

Além da partida contra o time do ABC, o Corinthians terá pela frente o Novorizontino (07/03), num sábado, o Ituano (15/03), num domingo, e então o Palmeiras (22/03), novamente num domingo.

Portanto, o Alvinegro só tem três compromissos no mês de março. O calendário mais tranquilo se deve ao fato da equipe não ter se classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, que começa no próximo dia 3.

Para efeito de comparação, no mesmo mês, o Palmeiras irá a campo seis vezes. Serão as mesmas três rodadas do Campeonato Paulista disputadas pelo Timão mais os três primeiros jogos da Liberta.