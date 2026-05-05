Corinthians ganha prazo extra para quitar dívida com Talleres por Garro e evitar transfer ban

Por Marina Bufon

O Corinthians ganhou um prazo extra para quitar a dívida com o Talleres, da Argentina, referente à contratação do meia Rodrigo Garro no começo de 2024.

O Timão tinha até a última sexta-feira para depositar o pagamento de pouco mais de R$ 40 milhões, o que não foi feito. Contudo, a cúpula alvinegra mantém contatos constantes com a diretoria do Talleres, que estendeu o prazo para pagamento até a próxima sexta-feira (15). Com isso, o clube terá mais tempo para quitar a dívida e evitar um novo transfer ban.

O acordo entre os clubes está muito bem cncaminhado, mas ainda depende de ajustes e do 'ok' final por parte do Talleres. As informações foram inicialmente divulgadas pelo UOL e confirmadas pela Gazeta Esportiva.

Caso não faça o pagamento até a próxima sexta-feira, o Corinthians corre o risco de ver o Talleres acionar a Fifa. A entidade, então, poderia impor um novo transfer ban ao clube alvinegro.

Para liquidar a dívida com o Talleres, a diretoria corintiana recorreu a uma operação de crédito com a Outfield. O empréstimo financeiro terá taxa de 1% ao ano, além do CDI (Certificado de Depósito Bancário).

O Corinthians, vale lembrar, derrubou um transfer ban no início deste ano. O clube do Parque São Jorge pagou R$ 41 milhões ao Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, também em 2024. O clube também se livrou de outras sanções da Fifa ao quitar dívida de R$ 5,4 milhões com o Shakhtar Donetsk, pelos consecutivos empréstimos do volante Maycon, além dos R$ 41 milhões do acordo feito com o atacante Matías Rojas.

Relembre o caso

O Talleres acionou o Corinthians na Fifa ainda em junho de 2024 para cobrar o pagamento de parcelas atrasadas na compra de Garro. O clube do Parque São Jorge foi condenado, em fevereiro do ano passado, a pagar cerca de R$ 30 milhões, mas recorreu ao CAS (Corte Arbitral do Esporte), que ainda não emitiu um parecer sobre o caso. Com os juros acumulados desde 2024, a dívida já chega na casa dos R$ 40 milhões.

O órgão ainda não tomou uma decisão sobre a situação, mas o Alvinegro paulista buscou negociar com o Talleres para se precaver contra um eventual novo transfer ban. Por este motivo, o presidente Osmar Stabile viajou à Argentina, para conversar tête-à-tête com Andrés Fassi, presidente do Talleres.

Diretor de futebol do Corinthians, Marcelo Paz também participou da condução das tratativas. O executivo já foi, inclusive, elogiado publicamente por Andrés Fassi.

Em meados de abril deste ano, Stabile já havia confirmado o avanço nas tratativas após receber o aval do Conselho de Orientação (Cori) para o plano de pagamento da dívida com o Talleres.

Números de Garro pelo Corinthians

Rodrigo Garro foi contratado pelo Corinthians em janeiro de 2024. De lá para cá, o argentino somou 16 gols e 29 assistências em 125 partidas, além de três títulos: Campeonato Paulista (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa do Brasil (2026).

📍CT da Federação Colombiana de Futebol Vamos para o último treino antes da 4ª rodada da CONMEBOL Libertadores! ⚫️⚪️#VaiCorinthians pic.twitter.com/o5TUGTzGbB — Corinthians (@Corinthians) May 5, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)