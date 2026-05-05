Raniele aponta Corinthians com “energia lá em cima” por classificação na Libertadores

Nesta quarta-feira, diante do Santa Fe, o Corinthians vai a campo pela Copa Libertadores em busca da classificação antecipada às oitavas de final. Em entrevista coletiva esta tarde, o volante Raniele projetou o duelo decisivo e apontou o elenco com "energia lá em cima" para garantir a vaga ainda duas rodadas antes do fim da fase de grupos.

"Se a gente entender que a gente precisa entrar com espírito e energia lá em cima, a gente consegue fazer as coisas minimamente bem e conseguir os resultados. Então, acho que é encarar dessa maneira, porque defender essa camisa no jogo de Libertadores requer essa energia, requer essa entrega. Então esperamos corresponder.", disse o jogador.

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Para Raniele, além de vencer diante do Santa Fe, o que garantiria a classificação de maneira antecipada, se manter na primeira posição do grupo também é crucial. Se terminar a fase de grupos da liderança, o Corinthians decide as oitavas de final em casa, na Neo Química Arena.

"A gente sabe como que é para o adversário chegar para decidir algum jogo na Neo Química Arena. A gente sabe que os adversários sentem jogar lá e se eles olham para trás e veem um retrospecto positivo da gente, eu acho que isso intimida mais ainda", continuou o jogador.

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"Então, terminar essa fase de grupo 100% seria importantíssimo para a gente. A gente vai tratar todos os jogos com a mesma importância para tentar fazer essa fase de grupos perfeita. Quando você chega em uma oitavas de final de Libertadores e o adversário vê você com seis jogos e seis vitórias, acho que isso intimida qualquer um", finalizou Raniele.

Corinthians na Libertadores

Ainda com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Corinthians lidera o Grupo E, isolado com nove pontos. Logo atrás, está o Platense, que perdeu para o Alvinegro, mas venceu os outros dois jogos e soma seis pontos.