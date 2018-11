Corinthians tem interesse em Sassá e Cruzeiro topa abrir negociação

As contratações de Roger e Jonathas não vingaram como a diretoria do Corinthians imaginava. Jonathas, aliás, deve ter o vínculo de empréstimo abreviado. Por isso, a busca por um centroavante que, enfim, supra a saída de Jô continua. Nesse cenário, o nome de Sassá ganha força dentro do Parque São Jorge.

O centroavante, famoso pelos gols e pelas polêmicas – a últimas delas com direito a soco no rosto do palmeirense Myke – tem contrato com o Cruzeiro até 2020, e seus direitos econômicos são divididos entre os mineiros e o Botafogo.

A diretoria da Raposa não deve criar obstáculos caso receba uma proposta oficial pelo jogador. Isso porque o elenco de Mano Menezes também conta com Fred, Barcos, Raniel e David para o setor.

O interesse em Sassá é antigo e cresce no momento em que o clube paulista intensifica seus planos para 2019. Na teoria, o negócio tem tudo para dar certo. Na prática, o fato do Corinthians não gozar de uma situação financeira das mais abundantes dificulta. A quebra de contrato com o Cruzeiro e o salário de Sassá representariam um alto investimento do Timão.

Mesmo assim, Andrés Sanchez e sua cúpula tentam encontrar uma maneira de avançar com as tratativas. O negócio corre paralelamente a conversa com os representantes de Diego Tardelli, antigo sonho do mesmo grupo diretivo alvinegro. Hoje, a ideia é conseguir fechar com um dos dois. Contratar ambos, por ora, está fora de cogitação. Rafael Sóbis é outro cruzeirense que já recebeu sondagem corintiana, mas sem a mesma empolgação.

Algumas promessas não cumpridas por Andrés Sanchez, como o exaustivamente lembrado naming rights da Arena Corinthians, pesam até hoje sobre o presidente do clube. Nesse ano, em meio a péssima campanha da equipe no Campeonato Brasileiro, Andrés garantiu que o clube terá um elenco fortalecido para 2019 graças a chegada de “três ou quatro” contratações de peso.

A corrida de Andrés em busca dos prometidos reforços fez o mandatário viajar recentemente à Europa para reuniões com Ronaldo, Kia Joorabchian e até Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Até uma eventual volta de Fábio Carille entrou na pauta corintiana.