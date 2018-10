Sassá leva gancho de seis jogos por soco em Mayke e fica fora da final; Cruzeiro prepara efeito suspensivo

O atacante Sassá levou uma pesada pena após dar um soco na cara do lateral-direito Mayke, nas semifinais da Copa do Brasil, no duelo entre Cruzeiro e Palmeiras. O jogador ficará seis jogos longe dos gramados, segundo penalidade aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Sassá foi julgado pela Quinta Comissão Disciplinar com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: “Desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares, assumindo risco de causar dano ou lesão”. O atacante cruzeirense foi penalizado por unanimidade.

A Raposa solicitou que a pena iniciasse após a segunda partida das finais da Copa do Brasil, que será contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília).

O Cruzeiro prepara para buscar o efeito suspensivo. O advogado Teothônio Chermont avisou que tentará livrar o jogador para que ele dispute a grande final contra o Corinthians, na próxima quarta-feira.

“Só vou considerá-lo fora da final quando for negado um eventual pedido de efeito suspensivo. Entendo que o efeito suspensivo é completamente cabível, porque a gente não quer premiar o atleta de forma alguma, até porque ele cumprirá qualquer suspensão imposta, sejam quatro, seis, oito, 10, 12 partidas, ele cumpriria no fim do Campeonato Brasileiro. Mas entendo que pode haver sim chance de reformar a decisão no Tribunal. Se ele começar a cumprir a pena desde já, se for reformado posteriormente, ele terá cumprido a mais. O prejuízo nesse caso seria irreparável. Não vejo absurdo nenhum o Tribunal deferir efeito suspensivo. Ele costuma deferir em casos como este frequentemente”, Salientou em entrevista a rádio Itatiaia.