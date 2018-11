Recorde negativo: Corinthians nunca perdeu tanto no século 21

O torcedor do Corinthians jamais esquecerá o título Estadual conquistado dentro da casa de seu arquirrival Palmeiras no primeiro semestre de 2018. Mas, apesar do momento histórico vivido no Allianz Parque, o ano tem sido de muito sofrimento para os corintianos. Prova disso é o número de derrotas da equipe, o maior desde o início do Século 21, em 2001.

O revés para o Atlético-PR nessa quarta-feira foi o 26º na temporada, superando as campanhas de 2003 e 2006, quando o Timão foi derrota em 25 oportunidades em cada ano.

Como o Corinthians ainda tem mais dois jogos a fazer pelo Campeonato Brasileiro, contra Chapecoense (casa) e Grêmio (fora), essa estatística pode se agravar ainda mais.

A lista de jogos que todo torcedor corintiano deve preferir esquecer se constitui com seus derrotas no Campeonato Paulista, duas na Copa do Brasil, três na Copa Libertadores e 15 no Brasileirão.

A atual edição do nacional por pontos corridos já é também a pior da história do clube como visitante. Nesse caso, a marca negativa superou o ano de 2013, época que o alvinegro sofreu com oito derrotas, dois empates e três vitórias. Os números atuais impressionam: 13 derrotas, três empates e apenas duas vitórias.

O aproveitamento do ameaçado Jair Ventura é de apenas 33,3% dos pontos disputados em 17 partidas. Sob a batuta do técnico, foram oito derrotas, cinco empates e quatro vitórias, ao todo, com 18 gols sofridos e 12 gols marcados.