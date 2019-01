Corinthians rescinde com Roger de forma “amigável”

Roger não jogará mais pelo Corinthians. No fim da tarde dessa sexta-feira, o clube chegou a um acordo amigável com o centroavante para a rescisão do contrato, que só terminaria ao fim da atual temporada. O “Lance” publicou a informação primeiramente e a Gazeta Esportiva teve a confirmação oficial do clube.

Antes do treino dessa sexta-feira, Fábio Carille revelou uma conversa particular com o jogador pelo fato de não tê-lo inscrito no Campeonato Paulista. O técnico sentiu que a notícia poderia, sim, abalar o atleta de 34 anos.

Roger sequer participou do treino dessa sexta e fez apenas academia. Após a atividade, houve uma reunião entre as partes e, por respeito ao jogador e para que o mesmo não passasse tanto tempo sem jogar, ficou decidido que a rescisão em indenização seria o melhor caminho.

Roger perdeu espaço depois da chegada de Boselli e do retorno de Gustagol. Além dele, Jonathas também foi devolvido ao Hannover, da Alemanha antes do fim de seu vínculo com o Corinthians. O empréstimo de Jonathas iria até o meio da temporada.

Com a camisa alvinegra, Roger atuou em 26 partidas e marcou cinco gols.