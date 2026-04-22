Kayke sofre lesão ligamentar no joelho e deve perder temporada do Corinthians

O Corinthians recebeu uma notícia ruim nesta quarta-feira. Titular nas últimas cinco partidas do Timão, Kayke passou por exames de imagem e teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, sofrida durante a vitória sobre o Barra na noite desta terça. Com a contusão, o atacante deve perder o restante da temporada de 2026.

"Momento difícil na minha carreira, mas confio nos planos de Deus. Mais um momento da minha vida que vou levar como aprendizado. Obrigado a todos pelas mensagens positivas, agora é focar na recuperação", publicou o atleta.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Kayke sentiu a lesão logo no início do confronto pela Copa do Brasil, aos 15 minutos do primeiro tempo, quando arrancou pela esquerda e cruzou ao chegar na linha de fundo. Após o toque na bola, ele desabou e teve que ser retirado de campo de maca, sendo substituído por Vitinho.

Bom momento

A lesão vem em um momento de crescimento do jovem, que ganhou espaço com Fernando Diniz e vinha recebendo minutagem nas últimas partidas. Ele foi titular em todos os cinco jogos do técnico à frente do Corinthians e anotou o gol que abriu o placar da vitória por 2 a 0 sobre o Platense na estreia da Libertadores.

Ao todo, na temporada, Kayke soma 14 jogos pelo Timão e dois gols marcados.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por KF7🦹🏽‍♂️ (@kaykeferrari)

Próximo jogo