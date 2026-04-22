Invicto com Diniz, Corinthians defende melhor série sem sofrer gols no ano

A vitória por 1 a 0 sobre o Barra-SC na noite da última terça-feira foi a terceira de Fernando Diniz no comando do Corinthians. O treinador está invicto desde que assumiu o clube e defende uma marca defensiva importante na temporada. Sem ser vazado há cinco jogos, o Timão vive sua melhor sequência sem sofrer gols na temporada.

Diniz assumiu o Corinthians após a saída de Dorival Júnior, que comandou o clube alvinegro até o dia 9 de abril, na derrota por 1 a 0 contra o Internacional, em casa, pelo Brasileirão. Nos últimos cinco jogos com Dorival, o Timão havia sofrido seis gols em cinco jogos.

Com Diniz, o cenário mudou e, desde sua estreia, o Corinthians não sofreu nenhum gol e marcou cinco. O time só não balançou as redes nos empates contra Palmeiras e Vitória, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, marcou duas vezes contra Platense e Santa Fe e outra contra o Barra.

Sem ser vazado há cinco jogos, o Corinthians vive sua melhor sequência no ano. Em 2026, a equipe tinha conseguido, no máximo, ficar três jogos sem sofrer gols, no mês de fevereiro, nas vitórias sobre Red Bull Bragantino, São Bernardo e Athletico-PR.

"Eu acho que não é uma questão de planejamento, é uma questão de vontade, de desejo, de trabalhar para que a gente consiga melhorar o sistema defensivo. A gente ofereceu algumas situações que a gente não precisava. Mas é um nível importante, o time está muito consciente. Acho que os jogadores estão muito dedicados na questão defensiva e não são os quatro defensores e o volante, é o time como um todo. É a maneira que eu gosto, que eu compreendo o futebol, todos têm que colaborar, e aqui está tendo uma entrega muito grande", analisou Diniz.

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Situação do Corinthians

Com a vitória, o Corinthians abriu vantagem por uma vaga nas oitavas de final da competição. O Timão recebe o Barra para o jogo de volta no próximo mês. A partida está marcada para acontecer no dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Antes disso, o Timão volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, torneio do qual tenta se afastar da zona do rebaixamento. No momento, os comandados de Fernando Diniz ocupam o 17° lugar, com 12 pontos conquistados.

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