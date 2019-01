Corinthians registra Vagner Love e Carille deve ter reforço no Derby

A dois dias do clássico contra o Palmeiras, o Corinthians conseguiu registrar Vagner Love no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, é questão de tempo o nome do atacante aparecer na lista de jogadores inscritos pelo clube no Campeonato Paulista.

Vagner Love fará nessa quinta apenas seu terceiro treinamento com o elenco alvinegro, mas cresce a chance de seu nome figurar ao menos na lista de relacionados para o confronto de sábado, no Allianz Parque.

Aos 34 anos, o jogador é aposta de Carille para o ataque corintiano, dessa vez não como centroavante, posição que ocupou no mesmo time em 2015, e sim ao lado de Boselli ou Gustagol, que brigam pela vaga de titular na referência de ataque do Timão.

O Corinthians foi derrota pelo Red Bull, dentro de casa, na quarta-feira. Por isso, a pressão por uma resposta no Derby válido pela quinta rodada do Estadual já pressiona a equipe.

