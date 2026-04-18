Corinthians quita parcelas de acordos com a CNRD e com clube mexicano por Pedro Raul

O Corinthians honrou dois compromissos financeiros na última sexta-feira. A diretoria alvinegra quitou a quarta parcela do acordo firmado com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF.

O montante pago pelo clube gira em torno de R$ 6,5 milhões. O Timão confirmou o pagamento da pendência em nota oficial neste sábado.

O plano de pagamento coletivo do Corinthians a clubes e jogadores, homologado na CNRD em abril, tem o valor total de R$ 76 milhões e prevê parcelas trimestrais ao longo de seis anos. O maior credor é o Cuiabá, que tem R$ 18 milhões a receber pela venda do volante Raniele, consumada no início de 2024.

Em caso de atraso em qualquer prestação, o Corinthians corre o risco de sofrer um transfer ban em âmbito nacional, como já ocorreu em outubro do ano passado, quando o clube atrasou o pagamento de uma das parcelas. Somando as quatro parcelas, o Timão já quitou cerca de R$ 28 milhões com os credores.

Corinthians paga Toluca

A diretoria do Corinthians também quitou uma das parcelas referentes à compra do atacante Pedro Raul, ainda em 2024, junto ao Toluca, do México. O clube desembolsou cerca de R$ 3,5 milhões para honrar o acordo.

Pedro Raul foi contratado pelo Timão em fevereiro de 2024 por cerca de R$ 25 milhões. O centroavante soma 54 partidas com a camisa alvinegra, com quatro gols marcados, e tem contrato até o final de 2028.

Confira a nota completa do clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, cumprindo suas obrigações, pagou na última sexta-feira (17) as parcelas dos acordos firmados com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e com o Deportivo Toluca Fútbol Club referente à compra do atacante Pedro Raul.

O clube reforça o compromisso com a responsabilidade financeira e a transparência na gestão, buscando honrar integralmente todos os acordos firmados e garantir estabilidade administrativa para o desenvolvimento de suas atividades dentro e fora de campo".

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)