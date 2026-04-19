Diniz admite preocupação com Z4 e cobra melhora ofensiva do Corinthians: "Pior partida desde que assumi"

O técnico Fernando Diniz admitiu preocupação com a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Timão entrou na zona de rebaixamento do torneio ao empatar sem gols com o Vitória na noite deste sábado, no Barradão, pela 12ª rodada. O treinador reconheceu a passividade da equipe no primeiro tempo, mas entende que o resultado foi justo, uma vez que o duelo terminou com apenas uma finalização a gol.

"É uma preocupação que eu tenho e que todos têm que ter, de tirar o Corinthians da zona de rebaixamento e subir na tabela. Não posso falar para trás. Tivemos um jogo atípico contra o Palmeiras, jogamos com dois a menos em boa parte do jogo, então foi um resultado ok em casa pelas circunstâncias. E hoje, é difícil jogar aqui no Barradão, pela sequência que temos tido. Optei por mexer menos no time, para deixar um pouco mais de conjunto, mas eles são um dos melhores mandantes da competição, de quatro jogos em casa, cinco vitórias", analisou.

"Jogo diferente aqui, gramado é alto, seco, não favorece muito o jogo de construção, mais rápido. O primeiro tempo fomos muito pouco agressivos, conseguimos defender bem, mas tivemos pouca circulação. No segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando, ganhou um pouco mais de vitalidade. Poderíamos ter feito o gol, mas acho que o resultado da partida reflete o que aconteceu no jogo", prosseguiu.

Na visão de Diniz, o Corinthians fez o pior jogo desde sua chegada. A defesa alvinegra voltou a passar ilesa, mas o ataque voltou a sofrer com a falta de criatividade e terminou a partida sem chutar a gol, o que culminou no empate em Salvador. O técnico, então, cobrou uma melhora ofensiva do time.

"Tecnicamente, sem dúvidas nenhuma, foi a pior partida desde que assumi o time, mas tinha uma certa previsibilidade pelo número de jogos em sequência, pelo tipo de gramado daqui e pelo momento que o Vitória vive ao jogar em casa. No segundo tempo, começamos a ter um pouco de um jogo mais parecido que eu gostaria que o time fizesse o tempo todo. Foi um jogo que tecnicamente fomos abaixo, mas defensivamente fomos muito bem. Uma coisa que temos que melhorar é o repertório ofensivo da equipe, em todas as partidas, inclusive essas, como foi com o Vitória. Vamos pegar outros campos parecidos no campeonato e na Libertadores, e temos que produzir mais", afirmou Diniz.

Sequência pesou?

O Corinthians vem de uma sequência pesada de jogos desde a estreia de Diniz. Foram dois jogos da Libertadores, um deles fora de casa, além de um clássico contra o Palmeiras, em que jogou com dois atletas a menos. Mesmo assim, o treinador optou por mexer minimamente na escalação, fazendo alterações forçadas contra o Vitória devido às suspensões.

"Temos treinado nos próprios jogos. Uma das coisas de não trocar muito o time nesse primeiro momento é que as informações táticas, de correções, se você começa a trocar muito, você começa a perder algumas coisas. Você ganha algumas coisas, como é o caso de hoje, que ganhamos vitalidade. Uma coisa é perceber o que está faltando. Tem jogador que jogou os quatro jogos e conseguiu performar bem hoje, o caso do Gabriel Paulista, o Matheus Bidu. E têm jogadores sentindo um pouco mais", explicou o comandante.

Este foi o quarto jogo de Fernando Diniz no Corinthians no espaço de 11 dias. O treinador ainda está invicto, com duas vitórias e dois empates, mas ainda busca recolocar o Timão no caminho das vitórias no Brasileirão.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro — já são seis empates e três derrotas no recorte. Momentaneamente, o Timão entrou na zona de rebaixamento com a vitória parcial do Cruzeiro e vai caindo para a 17ª colocação, com 12 pontos.

Agora, o Corinthians de Diniz já vira a chave e passa a focar na Copa do Brasil. O Timão defende o título e estreia contra o Barra-SC nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ressacada, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio nacional.

Fim de jogo. Corinthians e Vitória empatam em Salvador. Coritnhians 0 🆚 0 Vitória#VaiCorinthians pic.twitter.com/LfGgdqWmet — Corinthians (@Corinthians) April 19, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 20/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Corinthians x Vasco (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)