Corinthians pode conquistar melhor campanha na Libertadores desde 2015

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Corinthians atravessa grande momento no torneio continental. Caso vença o Peñarol, o Timão pode alcançar sua melhor campanha na competição desde 2015.

Atualmente, o Corinthians lidera o Grupo E, com 10 pontos conquistados em quatro rodadas. Se derrotar o Peñarol por dois gols de diferença, o clube chegará aos 13 pontos e oito gols de saldo, superando a campanha de 2015, quando também somou 13 pontos após cinco partidas, mas com saldo de seis gols.

Naquela edição, o Corinthians acabou derrotado na última rodada da fase de grupos e não conseguiu igualar sua melhor campanha na primeira fase do torneio. O melhor desempenho do clube nesta etapa da Libertadores aconteceu em 2010, quando avançou ao mata-mata com cinco vitórias e um empate.

O #PróximoJogoDoTimão será pela CONMEBOL Libertadores. 🗓️ 21/05 (quinta-feira)

🆚 Peñarol (🇺🇾)

🏆 CONMEBOL Libertadores (5ª rodada - fase de grupos)

⏰ 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Campeón del Siglo#VaiCorinthians pic.twitter.com/vGCWCp9bYt — Corinthians (@Corinthians) May 18, 2026

Melhor campanha geral

O desempenho corintiano ainda pode melhorar nas últimas rodadas da fase de grupos. Caso vença o Peñarol e o Platense, o Timão encerrará a primeira fase com 16 pontos e poderá terminar como líder geral da competição, algo que aconteceu apenas três vezes em sua história: em 1999, 2003 e 2010.

Apesar disso, ter a melhor campanha da fase de grupos não significou sucesso para o Corinthians nessas oportunidades. Em todas elas, a equipe foi eliminada antes da semifinal.

Agora, vivendo bom momento sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians tenta conquistar o bicampeonato continental. A última participação do Timão no mata-mata da Libertadores aconteceu em 2022, quando foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp