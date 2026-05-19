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Corinthians perde para o Cruzeiro e vê rivais encostarem no Brasileirão feminino

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Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 18/05/2026 às 22:59

O Corinthians perdeu para o Cruzeiro por 3 a 2, nesta segunda-feira, na Arena do Jacaré, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Paloma Maciel, Letícia Ferreira e Pri Back fizeram para as cruzeirenses, enquanto Andressa Alves e Jaqueline Ribeiro marcaram para as Brabas.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians segue na liderança com 25 pontos, mas viu os rivais Palmeiras e São Paulo, vice-líder e terceiro colocado, diminuírem a distância para, respectivamente, um e dois pontos. Do outro lado, o Cruzeiro chegou aos 20 pontos e agora ocupa a quarta posição.

📋 Resumo do jogo
🔵⚪CRUZEIRO 3 x 2 CORINTHIANS

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino (11ª rodada)
🏟️ Local: Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG)
📅 Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)

GOLS

  • ⚽ Letícia Ferreira, aos 5' do 1ºT (Cruzeiro)
  • ⚽ Paloma Maciel, aos 23' do 1ºT (Cruzeiro)
  • ⚽ Andressa Alves, aos 25' do 1ºT (Corinthians)
  • ⚽ Jaqueline Ribeiro, aos 6' do 2ºT (Corinthians)
  • ⚽ Pri Back, aos 37' do 2ºT (Cruzeiro)

Como foi o jogo?

O Cruzeiro inaugurou o marcador logo aos cinco minutos. Thaís recebeu a bola em cobrança de lateral e acabou perdendo para Letícia Ferreira, que chutou rasteiro para vencer Lelé no lance. Aos 23, após escanteio cobrado, Paloma Maciel subiu na segunda trave e cabeceou para o fundo das redes, ampliando a vantagem. Dois minutos depois, Andressa Alves, da entrada da área, bateu rasteiro para diminuir.

No segundo tempo, logo aos cinco minutos, Gabi Zanotti cruzou para Jaqueline Ribeiro, que se antecipou à Letícia Alves para empurrar para o gol e empatar a partida. Aos 37, Pri Back recebeu de Letícia Ferreira, cortou para a direita e chutou no ângulo, sem chances para Lelê.

Próximos jogos

CRUZEIRO

  • Vitória x Cruzeiro (12ª rodada do Brasileiro feminino)
  • Data e horário: 24/05 (domingo), às 15h (de Brasília)

CORINTHIANS

  • Corinthians x São Paulo (terceira rodada do Paulistão F)
  • Data e horário: 21/05 (quinta), às 19h15 (de Brasília)

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