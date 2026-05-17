Atuações do São Paulo: zagueiros falham e dobra na lateral não funciona em derrota

O São Paulo acabou derrotado pelo Fluminense na noite deste sábado, por 2 a 1, e contou com atuações abaixo de seus defensores no Maracanã. Mesmo com o setor reforçado com dois laterais esquerdos, o Tricolor deu muito espaço aos cariocas e sofreu com as subidas do adversário.

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De volta após uma lesão na panturrilha, Lucas Ramón dividiu com Cauly e Wendell as piores notas do São Paulo, de acordo com o Sofascore. Avaliado em 6,3, o lateral direito somou três desarmes, três intercepações, dois cortes e três recuperações de bola. Ofensivamente, no entanto, ele não teve aparições relevantes além de um desvio de cabeça em cobrança de escanteio que assustou Fábio, mas passou na frente da meta. Ele também não acertou cruzamentos na partida.

Atuando mais avançado, Wendell teve 85% de aproveitamento nos passes e oito perdas de posse de bola. Defensivamente, somou apenas dois duelos ganhos de cinco disputados e quatro interceptações.

O mais bem avaliado do Tricolor na partida foi o Sabino. Ele foi responsável pelo cruzamento para o gol de Dória e teve nota 7,2. O zagueiro também acumulou 16 ações defensivas, sendo quatro desarmes, duas interceptações, oito cortes e duas recuperações de bola.

Apesar do destaque, Sabino falhou no primeiro gol do Fluminense ao errar um bote na lateral do campo em Canobbio, que ficou com a bola com liberdade e cruzou para John Kennedy marcar. Companheiro de zaga e autor do gol do São Paulo, Dória foi quem errou na saída de bola que resultou no segundo tento dos cariocas.

Situação na tabela

Com a derrota, o São Paulo permanece na quarta colocação do Brasileiro com 24 pontos, mas pode perder posições até o final da rodada. Além disso, o Tricolor soma um jejum de seis partidas sem vitórias, contando jogos por todas as competições. O recorte incluiu a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, que resultou na demissão de Roger Machado.

Próximo jogo

Jogo: São Paulo x Millonarios

São Paulo x Millonarios Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) | 21h30 (de Brasília)

19 de maio de 2026 (terça-feira) | 21h30 (de Brasília) Competição: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Local: Morumbis



