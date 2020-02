Corinthians perde dois titulares para a próxima rodada do Paulista

O Corinthians perdeu para o Água Santa no último sábado, e para piorar, não terá dois titulares para a próxima rodada do Campeonato Paulista. Buscando recuperação na tabela, o goleiro Cássio e o volante Camacho não poderão atuar no time de Tiago Nunes.

Enquanto Cássio levou seu terceiro cartão amarelo e acabou suspenso por conta de reclamação após o gol de virada do Água Santa, Camacho foi expulso aos 34 minutos do 2º tempo ao parar um lance de contra-ataque.

Sem seu goleiro titular, Tiago Nunes deverá escalar Walter, que não entra em campo desde 9 de novembro de 2019, em empate por 1 a 1 com o Palmeiras, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Derby, o reserva pegou um pênalti cobrado por Scarpa.

Já para o lugar de Camacho, o comandante tem Richard e Gabriel como opções. O primeiro ganhou chances no início da temporada, antes da chegada de Cantillo. Éderson, récem-contratado do Cruzeiro, ainda precisa aparecer no BID da CBF para poder estrear.

O Timão volta a campo na próxima quarta-feira, na Arena, em duelo contra o Santo André às 21h30 (Brasília). O time do ABC tem a melhor campanha do Estadual, com seis vitórias e uma derrota.