Corinthians sofre virada no fim e perde para o Água Santa no Paulista

O Corinthians visitou o Água Santa neste sábado e perdeu, de virada, por 2 a 1, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixou o Timão fora da liderança do grupo D, podendo terminar a rodada fora da zona de classificação para as quartas de final.

Com a derrota, o Alvinegro estacionou nos oito pontos, abaixo do líder Guarani, que tem nove. A equipe de Tiago Nunes ainda pode ser ultrapassada pelo Red Bull Bragantino, que também aparece com oito pontos, na 3ª colocação, e ainda joga na rodada.

Já o Água Santa subiu na tabela do grupo A. O Netuno chegou a oito pontos e ficou na vice-liderança da chave, atrás do Santos com 11.

Ainda no início, Vagner Love aproveitou espaço deixado pela defesa adversária para abrir o placar para os visitantes aos sete minutos. Controlando o jogo, o Timão ainda perdeu chances de ampliar até levar o empate, aos 31, no pé de Luan Dias. Na segunda etapa, Camacho foi expulso aos 34 e deu espaço para a reação do time da casa, que virou aos 45, em jogada individual de Robinho.

O confronto deste sábado foi o primeiro da história entre Água Santa e Corinthians e o primeiro jogo do Timão em Diadema, Grande São Paulo.

O jogo

O Timão abriu o placar no início, aos sete minutos. Fagner abriu na ponta direita e cruzou para a área. Vagner Love tentou emendar de letra, acabou errando, mas deu sorte da bola seguir em seu domínio. Livre na área, o camisa 9 bateu firme e abriu o placar para o Timão.

Os visitantes quase ampliaram aos 18. Fagner cobrou falta pela direita e encontrou Pedro Henrique livre no meio da área. O zagueiro que completou 100 jogos pelo Timão cabeceou no centro do gol e perdeu boa chance.

Quando o Corinthians parecia mais inteiro na partida, o Água Santa chegou ao empate aos 31 minutos. Em jogada bem trabalhada, Abner recebeu na esquerda em profundidade e cruzou na segunda trave para Dadá. O meia ajeitou de primeira para Luan Dias, que dominou e acertou o ângulo de Cássio.

O segundo tempo foi de menos oportunidades para o Corinthians. A primeira grande chance de gol apareceu apenas aos 33 minutos. Pedrinho limpou do marcador na faixa central do campo e abriu para Piton dentro da área. O lateral dominou e bateu cruzado para tirar tinta da trave.

No minutos seguinte, o Água Santa saiu em contra-ataque e Camacho parou o lance com falta. O volante já tinha cartão amarelo a acabou expulso. Com dez em campo, o Timão não conseguiu mais atacar de forma efetiva e cedeu mais espaço ao time da casa.

Aos 45 minutos, Dadá caiu em dividida com Gil, mas a bola sobrou para Ronaldo na entrada da área. O atacante, que substituiu Dinei, passou por dois marcadores e encheu o pé para acertar o ângulo esquerdo da meta corintiana. O elenco alvinegro reclamou de falta de ataque no lance.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA 2X1 CORINTHIANS

Local: Arena Inajar, em Diadema (SP)

Data: 22 de fevereiro de 2020 (sábado)

Hora: 15h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

Cartões amarelos: Luan Dias, Velicka, Walisson Maia e Wellington Reis (Água Santa); Cássio (Corinthians)

Cartão vermelho: Camacho (Corinthians)

Gols:

ÁGUA SANTA: Luan Dias, aos 31 minutos do 1º tempo; Robinho, aos 45 minutos do 2º tempo

CORINTHIANS: Vagner Love, aos sete minutos do 1º tempo

ÁGUA SANTA: Giovanni; Luis Ricardo, Walisson Maia, Robles e Abner Felipe; Wellington Reis, Velicka (Tiago Marques), João Vitor, Dadá e Luan Dias (Fabrício); Dinei (Robinho).

Técnico: Pintado

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Camacho, Cantillo e Luan (Mateus Vital); Vagner Love (Everaldo), Boselli e Yony González (Pedrinho).

Técnico: Tiago Nunes