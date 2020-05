Corinthians parabeniza Wilson Mano e Ricardinho, aniversariantes do dia

Neste sábado, dois ídolos do Corinthians completam mais um ano de vida. Autor de um dos gols mais importantes da história do clube, Wilson Mano comemora 56 anos, enquanto Ricardinho, campeão mundial em 2000, completa 44.

Apesar de ser lateral-direto, Wilson Mano chegou a atuar em praticamente todas as posições de linha no Timão. Nunca foi titular absoluto, mas, mesmo assim, alcançou a marca de 405 partidas disputadas com a camisa alvinegra, tornando-se o 17° atleta que mais atuou pelo clube.

O aniversariante do dia marcou um dos gols mais importantes da história do Timão! Wilson Mano completa 56 anos, e a gente revê a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo na 1ª final do @Brasileirao de 1990, com 📹 da @BandTV e 🎙️ de Oscar Ulisses!#ParabénsWilsonMano #VaiCorinthians pic.twitter.com/5ZmR84NPmF — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) May 23, 2020

Além disso, foi participante direto no primeiro título brasileiro do Corinthians, em 1990, ao anotar o gol da vitória no primeiro jogo da final, contra o São Paulo. Além do Brasileirão, também venceu um Campeonato Paulista, em 1988.

Já Marcelinho se destacou pela sua habilidade com a bola nos pés. Chegou ao time do Parque São Jorge em 1998, a pedido do treinador Vanderlei Luxemburgo. Ao todo, jogou 277 vezes e marcou 66 gols pelo Timão, e conquistou diversos títulos, como os Brasileiros de 98 e 99, os Paulistas de 99 e 2001, e o Mundial de Clubes de 2000.