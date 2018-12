Corinthians oficializa contratação de André Luis por quatro anos

O Corinthians oficializou nesta quinta-feira a chegada do atacante André Luis, sua sua terceira contratação para 2019. Artilheiro da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B e acertado com o Timão desde o final de outubro, o jogador já havia passado por exames médicos e assinou contrato por quatro temporadas com o clube alvinegro, até dezembro de 2022

A demora no anúncio oficial se deu porque ambas as partes acordaram por esperar o término da participação da Macaca na segunda divisão. Apesar dos 11 gols do atleta, o time campineiro ficou na quinta colocação ao empatar por 0 a 0 com o Avaí, na última rodada, perdendo a chance de conseguir o acesso..

Após defender o Cianorte, clube que detinha 100% de seus direitos, nos meses iniciais de 2018, André Luis se transferiu para a Macaca, onde se credenciou como um dos destaques da Segundona. Ele também tem passagens pelas categorias de base de Santa Cruz e Atlético-PR.

Assim, o jogador se junta a Gustavo Mosquito, atacante de 21 anos, e ao lateral-direito Michel Macedo como reforços do Corinthians para a próxima temporada. Na sua posição, ele enfrentará a concorrência de nomes como Clayson, Romero, Mosquito, Pedrinho, Díaz e os jovens Rafael Bilu e Fessin.