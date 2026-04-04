Memphis volta ao Brasil, e Corinthians fecha preparação para encarar o Inter; veja time provável

Focado na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians realizou o último treino antes do duelo contra o Internacional na manhã deste sábado no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão busca uma vitória na Neo Química Arena, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), para encerrar uma sequência de oito partidas sem triunfos.

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Como foi o treino?

Em busca dos três pontos, os comandados de Dorival Jr. iniciaram o dia estudando o Internacional com vídeos selecionados pela comissão técnica na sala de preleção. Na sequência, o elenco realizou uma ativação física na academia.

Em campo, o técnico Dorival Jr. promoveu um enfrentamento em campo reduzido após o aquecimento. Por fim, o treinador comandou um preparo tático e uma atividade focada em bolas paradas, ajustando os últimos detalhes para a partida.

Desfalques e retornos

Para o duelo, o Corinthians não terá o lateral Matheus Bidu e o volante Allan, suspensos. O técnico Dorival Júnior também não poderá contar com os lesionados Kaio César (inflamação perifibrótica no músculo posterior da coxa direita), Hugo (cirurgia no joelho), Memphis (estiramento no músculo anterior da coxa direita) e Gui Negão (estiramento na posterior da coxa direita).

Em contrapartida, o Timão terá os retornos de Raniele, de volta após suspensão, e dos convocados Hugo Souza e Carrillo.

Memphis no Brasil

Memphis Depay retornou ao Brasil para dar sequência ao processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. O atacante estava na Holanda durante a Data Fifa, período em que iniciou o tratamento médico. Ele ainda não tem previsão de retorno.

Provável escalação do Corinthians

Uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Mathezinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André, Carrillo (Garro) e Breno Bidon; Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto.

Situação na tabela

O Corinthians não sabe o que é vencer há mais de um mês, com cinco empates e três derrotas nos últimos oito jogos. O Alvinegro paulista caiu na tabela do Brasileirão e ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos — tem três a mais que o Cruzeiro, que abre o Z4.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Internacional (décima rodada do Brasileirão)

Data e horário: 05/04 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)