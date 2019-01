Corinthians não tem plano B em caso de insucesso com Arana

A diretoria do Corinthians trabalha intensamente para repatriar Guilherme Arana. Mas, em caso de insucesso ao fim das negociações, será com Danilo Avelar e Carlos que o Timão irá encarar seus adversários. O clube não tem um plano B, um outro nome para reforçar a lateral esquerda, que não seu ex-jogador.

Apesar do otimismo por parte dos dirigentes corintianos, a cautela também é grande, pois o Sevilla negocia simultaneamente com clubes europeus. O assédio, inclusive, acabou com a ideia inicial do Corinthians em contratar Arana por empréstimo.

A proposta de compra já está na mesa dos espanhóis e o assunto deve se resolver até o final do mês, quando fechará a janela de transferências entre times do Velho Continente.

A chance do Corinthians buscar alguém para o setor, se Arana não voltar, parece ser uma tendência natural, mas, no momento, é isso: não há qualquer indicação nesse sentido ou sequer uma atenção especial no mercado. O foco está totalmente voltado para Guilherme Arana.

Danilo Avelar tem contrato com o Corinthians até julho desse ano. Suas atuações nesse primeiro semestre e a opinião de Carille serão fundamentais para a decisão de renovar ou não o vínculo do jogador, atualmente com os direitos ligados ao Torino-ITA.

Carlos é jogador formado nas categorias de base do Timão e está com a Seleção Brasileira Sub-20 em meio a disputa do Sul-Americano da categoria. O torneio, aliás, fez Carlos perder a pré-temporada com seus companheiros de time. Em 2018, o jovem ganhou a titularidade no fim da temporada, quando Jair Ventura ainda era o técnico.