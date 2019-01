Corinthians é cauteloso quanto a Arana e espera por Love

Dia após dia o torcedor do Corinthians espera por boas notícias quanto a Guilherme Arana e Vagner Love. Na noite dessa quarta-feira, o diretor de futebol do clube paulista, Duílio Monteiro Alves, atualizou as informações dos bastidores e se mostrou cauteloso, principalmente sobre a tentativa de compra de Guilherme Arana junto ao Sevilla.

“Ele não vinha sendo relacionado, foi relacionado hoje, mas é como a gente vinha colocando, uma negociação muito difícil, envolve altos valores, mas o Corinthians ainda está tentando e vamos continuar tentando enquanto houver possibilidade”, explicou o cartola, admitindo que a postura dos espanhóis é de aguardar o fim da janela europeia antes de fechar qualquer acordo com o Timão.

“A gente acha que sim, mas é uma suposição. É um jogador novo, 21 anos, foi um bom campeonato aqui quando foi para lá, lógico, pode estar existindo uma outra negociação, a janela fecha no fim do mês, e nós estamos acompanhando, mas deixando sempre claro que é uma negociação muito clara que é uma negociação muito complicada”.

Nessa quarta, alguns jornalistas turcos também se manifestaram sobre a rescisão de Vagner Love com o Besiktas, clube que deve cerca de R$ 13 milhões ao atacante brasileiro e já o colocou para treinar separado do elenco. A novidade seria que o documento estaria muito perto de ser assinado, mas Duílio garantiu que o Corinthians não recebeu nenhuma informação nova.

“A gente vem com essa informação há mais de dois meses, que está para rescindir, que faria um acordo. A gente aguarda. No caso dele, não depende do Corinthians. Ele rescindindo lá, a gente vai fazer um esforço grande para trazê-lo”, disse.

“A gente tem informação que eles estão praticamente acertados, que falta assinar, mas isso de alguns dias, semanas. Não mudou a informação de um dia para o outro. A gente aguarda e torce para que isso seja verdade”, completou.

Sobre Romarinho, Duílio não excluiu a possibilidade de repatriar o jogador, mas usou um tom mais bem-humorado, deixando claro que a proposta enviada aos árabes é praticamente um sonho, totalmente fora da realidade para que a transação pudesse ter sucesso.

“Muito difícil. Foi uma consulta que a gente fez, escutou alguns números, fizemos uma proposta, mas é praticamente impossível, mas é nossa função tentar melhorar”, comentou, sem revelar a “loucura” que o clube fez nesse caso, conforme relatou o presidente Andrés Sanchez na terça, durante anúncio da parceria com o Banco BMG.

“Se eu contar… Elas são inacreditáveis. A gente torce, como o presidente colocou, a cada 200 mil contar abertas no Corinthians/BMG o torcedor vai ter uma surpresa, e a gente aqui do futebol torce para que essas 200 mil, 400 mil, 600 mil, milhões de contas sejam abertas, para que a gente possa reforçar o time cada vez mais”, concluiu Duílio.