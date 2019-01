Corinthians não está disposto a repetir ‘caso Balbuena’ com Romero

Ángel Romero tem contrato com o Corinthians até junho de 2019. Desde o segundo semestre do ano passado, o clube conversa com o representante do jogador sobre uma possível renovação, mas, até agora não houve qualquer tipo de entendimento.

O clube garante que deseja a permanência do paraguaio, que adota discurso idêntico. O problema se dá no momento que as condições para uma extensão do vínculo são colocadas à mesa.

O Corinthians não quer repetir com Romero o que aconteceu no caso Balbuena. A renovação do zagueiro, também paraguaio, se arrastou por longos meses e o Corinthians se viu ‘obrigado’ a aceitar um contrato com multa rescisória baixa para ficar com o jogador. Poucos meses depois, porém, o West Ham tirou Balbuena do Timão, aproveitando a possibilidade financeira.

Até hoje Andrés Sanchez é criticado e tenta se defender pelo ocorrido. Por isso, não há qualquer intenção do clube em repetir a receita. Ou seja, se Romero continuar pedindo um valor baixo de multa para renovar, como a diretoria diz que está, o Corinthians vai aguardar o fim do contrato e liberar o jogador, mesmo que não receba nada por isso.

Caso esse cenário se confirme, o Corinthians terá de pagar 3 milhões de dólares (R$ 6,8 milhões) ao empresário Beto Rappa, que em 2014, quando a Fifa ainda permitia, comprou 80% dos direitos econômicos do atleta e o colocou no alvinegro.

Aos 26 anos, Romero é o maior artilheiro da Arena Corinthians, com 27 gols em Itaquera. Ao todo, foram 221 jogos e 38 gols pelo Timão. Polêmico, o esforçado paraguaio chegou em 2014 e conquistou dois Paulistas (2017 e 2018) e dois Brasileiros (2015 e 2017).

Nessa quinta, Romero não esteve na apresentação do elenco corintiano para a temporada 2019. O jogador alegou um problema de logística e garantiu ao clube que estará no CT Joaquim Grava nessa sexta.