Corinthians não define time e deixa duas dúvidas para domingo

O Corinthians treinou sob chuva na tarde dessa sexta-feira para o confronto de domingo, contra a Chapecoense, às 19h, na Arena, mas não deu pistas do time que começará o duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem atuou na quarta-feira, em Curitiba, fez apenas o aquecimento no gramado. O restante foi exigido em um trabalho de finalização.

As grandes dúvidas estão na lateral esquerda e no ataque. Carlos, que voltou da Seleção Brasileira Sub-20 na quarta e até ficou no banco de reservas na derrota para o Atlético-PR, pode novamente desbancar Danilo Avelar. Na frente, Romero também retornou após um período da Seleção do Paraguai, e é concorrência para Mateus Vital, titular nas duas últimas partidas.

Jair Ventura deve definir os 11 titulares no treino desse sábado, mas a atividade será fechada à imprensa. Com isso, a tendência é que apenas no domingo o torcedor descubra a escalação corintiana.

O Timão é o 12º na tabela de classificação e precisa de pelo menos um empate para se livrar de vez do risco de rebaixamento. O adversário, a Chapecoense, é 16º, com 40 pontos, e necessita de mais que isso, ao menos uma vitória, além de secar os rivais direitos.

No derradeiro jogo dentro da Arena Corinthians em 2018, a equipe da casa entrará em campo com nove jogadores pendurados: Ralf, Fagner, Pedrinho, Romero, Danilo Avelar, Douglas, Emerson Sheik, Paulo Roberto e Pedro Henrique.