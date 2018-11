Oficial: Danilo não fica e Corinthians prepara homenagens

A notícia vazou mais cedo, mas agora é oficial. Danilo não terá seu contrato renovado pelo Corinthians. Com isso, resta ao jogador de 39 anos mais duas partidas, contra Chapecoense, domingo, na Arena, e diante do Grêmio, semana que vem, no Sul, antes de deixar definitivamente o clube.

A diretoria corintiana já está preparando homenagens ao camisa 20, que certamente concederá entrevista coletiva na próxima semana. Ainda não há nada certo para Danilo ser homenageado também nesse domingo, após a partida com a Chape, mas a possibilidade não está descartada.

O clima de despedida foi notório nessa sexta-feira. Depois dos jogadores serem liberados do trabalho no campo, Danilo ficou com seu filho batendo bola em um dos gols. Na sequência, a caminho do vestiário, o veterano atendeu alguns torcedores e admitiu sua saída em conversa de canto, com um amigo. O semblante era de frustração.