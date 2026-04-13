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Corinthians integra médico particular de Memphis para tratar lesão

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Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/04/2026 às 20:00 • Atualizado 13/04/2026 às 21:05

Nesta segunda-feira, o Corinthians confirmou uma novidade no departamento médico e de preparação física. O clube irá incorporar o médico particular de Memphis Depay, Fermin Valera, à sua equipe para que trabalhem em conjunto na recuperação do atacante holandês.

Mesmo com o corte da seleção holandesa após a lesão na coxa sofrida contra o Flamengo no dia 22 de março, Memphis aproveitou a data Fifa para viajar à Espanha, mais especificamente a Madrid, para realizar um tratamento com Fermin Valera, profissional de sua confiança.

Posteriormente, o fisioterapeuta acompanhou o atacante em sua ida à Holanda, onde integrou, mesmo sem atuar, a equipe de sua seleção durante a parada da data Fifa. Agora, ele segue o acompanhamento ao camisa 10 no Brasil.

"Será um trabalho integrado para acelerar a evolução da lesão do Memphis para que ele possa estar em campo quanto antes", disse o executivo Marcelo Paz.

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Lesão de Memphis

O atacante holandês já desfalca o Corinthians há quatro jogos, desde o confronto diante do Flamengo, quando sentiu dores ao dar a assistência para o único gol do Timão no confronto. Ele sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita e também foi cortado da convocação de sua seleção na última data Fifa.

Velho conhecido

O fisioterapeuta Fermin Valera já possui um histórico com o Corinthians. Ele também foi o responsável pelo tratamento de Rodrigo Garro em abril de 2025, quando o argentino também foi a Madrid para tratar de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Próximo jogo do Corinthians

  • Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Copa Libertadores)
  • Data e horário: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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