Corinthians integra médico particular de Memphis para tratar lesão

Nesta segunda-feira, o Corinthians confirmou uma novidade no departamento médico e de preparação física. O clube irá incorporar o médico particular de Memphis Depay, Fermin Valera, à sua equipe para que trabalhem em conjunto na recuperação do atacante holandês.
Mesmo com o corte da seleção holandesa após a lesão na coxa sofrida contra o Flamengo no dia 22 de março, Memphis aproveitou a data Fifa para viajar à Espanha, mais especificamente a Madrid, para realizar um tratamento com Fermin Valera, profissional de sua confiança.
Posteriormente, o fisioterapeuta acompanhou o atacante em sua ida à Holanda, onde integrou, mesmo sem atuar, a equipe de sua seleção durante a parada da data Fifa. Agora, ele segue o acompanhamento ao camisa 10 no Brasil.
"Será um trabalho integrado para acelerar a evolução da lesão do Memphis para que ele possa estar em campo quanto antes", disse o executivo Marcelo Paz.
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Lesão de Memphis
O atacante holandês já desfalca o Corinthians há quatro jogos, desde o confronto diante do Flamengo, quando sentiu dores ao dar a assistência para o único gol do Timão no confronto. Ele sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita e também foi cortado da convocação de sua seleção na última data Fifa.
Velho conhecido
O fisioterapeuta Fermin Valera já possui um histórico com o Corinthians. Ele também foi o responsável pelo tratamento de Rodrigo Garro em abril de 2025, quando o argentino também foi a Madrid para tratar de uma tendinopatia patelar no joelho direito.
Próximo jogo do Corinthians
- Corinthians x Santa Fé-COL (segunda rodada da Copa Libertadores)
- Data e horário: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)