Corinthians finaliza negociação e garante transferência de Luan

Após alguns dias de negociações, o Corinthians conseguiu cumprir um dos desejos do técnico Fábio Carille, que retornou ao clube paulista para a temporada 2019. A equipe fechou, na tarde desta quinta-feira, a compra do meia-atacante Luan.

A Gazeta Esportiva apurou que o martelo foi batido e apenas detalhes separam o jogador do anuncio oficial. Mas o “menino maluquinho” não veste mais as cores alvinegras de Minas Gerais.

Existia ainda nos tratos a expectativa da troca entre jogadores, Clayson chegando a Belo Horizonte e Luan indo para o Corinthians. No entanto, essa situação não evoluiu, o atleta corintiano fez algumas imposições que o Galo não aceitou e o negócio ficou parado.

Diante disso, o Timão terá de pagar por Luan e Clayson permanece em São Paulo para os treinamentos com Fábio Carille. Os valores dos tratos não foram confirmados para a reportagem da Gazeta Esportiva.

Luan é um dos jogadores mais queridos do elenco atleticano. Ele chegou ao Galo em 2013 e conquistou a Copa Libertadores. Apesar de ser reserva na época, participou ativamente do título, como o gol de empate contra o Tijuana, nas quartas de final do torneio continental. Pela Copa do Brasil 2014 teve participação maior. Ele deixa o Galo com três títulos do Campeonato Mineiro (2013, 2015 e 2017), Copa Libertadores 2013, Recopa Sul-Americana 2014 e Copa do Brasil 2014.