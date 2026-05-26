Corinthians faz treino tático e fecha preparação para pegar o Platense; veja provável escalação

Nesta terça-feira, no CT Doutor Joaquim Grava, o Corinthians fechou a rotina de treinamentos para a partida diante do Platense, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Como foi o treino?

A atividade começou com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e uma ativação física na academia. Na sequência, os jogadores participaram de dois exercícios táticos comandados pelo treinador, que também trabalhou jogadas de bola parada visando o próximo compromisso da equipe.

Já garantido na liderança, o Timão deve ir a campo com um time misto.

Assim, uma provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Allan, Matheus Pereira e Rodrigo Garro; Lingard (Labyad) e Yuri Alberto (Memphis).

Situação do Timão

O Corinthians chega para a última rodada da Libertadores já classificado às oitavas de final e garantido na liderança do Grupo E. O Timão assegurou a vaga antecipadamente ainda na quarta rodada e segue invicto na competição continental, com quatro vitórias e um empate, somando 11 pontos.

Apesar da classificação tranquila, a equipe comandada por Fernando Diniz ainda mira uma campanha melhor na classificação geral do torneio. Para isso, o clube paulista precisa vencer o Platense e torcer por tropeços de equipes que possuem pontuação superior.

O Corinthians vem embalado após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O destaque recente fica para Zakaria Labyad, autor do gol da vitória diante dos mineiros.

O Corinthians encerrou a preparação para a noite de amanhã. 🔜 As fotos do treino de hoje, antes da 6ª rodada da CONMEBOL Libertadores. 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/nCYxks4Jn9 — Corinthians (@Corinthians) May 26, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Platense (sexta rodada da Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Grêmio x Corinthians (18ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 30/05 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)