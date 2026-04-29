Corinthians encerra preparação para enfrentar o Peñarol; veja provável escalação

O elenco do Corinthians se apresentou no CT Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira e encerrou a preparação para o duelo diante do Peñarol, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, marcado para as 21h (de Brasília) desta quinta, na Neo Química Arena.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Retornos e desfalques
Para o desafio na Libertadores, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de peças importantes. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Matheuzinho, que cumpriram suspensão diante do Vasco, pelo Brasileirão, estarão à disposição.
Em contrapartida, Memphis Depay é ausência confirmada. O atacante já vem sendo baixa no Timão há um mês. Ele esteve em campo pela última vez no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, quando sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita.
Além dele, João Pedro Tchoca, Kayke, Charles e Hugo, em tratamento de suas respectivas lesões, também serão desfalques para Diniz. Gui Negão, que iniciou transição física na última semana, é dúvida para o confronto.
Provável escalação
Assim, Fernando Diniz deve escalar o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidón, André e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho.
Situação do Corinthians
Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.
Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.
Detalhes do jogo
- Jogo: Corinthians x Peñarol
- Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira) | 21h30 (de Brasília)
- Competição: Copa Libertadores
- Local: Neo Química Arena