Corinthians encerra preparação para enfrentar o Peñarol; veja provável escalação

O elenco do Corinthians se apresentou no CT Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira e encerrou a preparação para o duelo diante do Peñarol, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, marcado para as 21h (de Brasília) desta quinta, na Neo Química Arena.

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Retornos e desfalques

Para o desafio na Libertadores, o técnico Fernando Diniz terá o retorno de peças importantes. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Matheuzinho, que cumpriram suspensão diante do Vasco, pelo Brasileirão, estarão à disposição.

Em contrapartida, Memphis Depay é ausência confirmada. O atacante já vem sendo baixa no Timão há um mês. Ele esteve em campo pela última vez no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, quando sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita.

Além dele, João Pedro Tchoca, Kayke, Charles e Hugo, em tratamento de suas respectivas lesões, também serão desfalques para Diniz. Gui Negão, que iniciou transição física na última semana, é dúvida para o confronto.

Provável escalação

Assim, Fernando Diniz deve escalar o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidón, André e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho.

Situação do Corinthians

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.

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