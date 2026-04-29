No Corinthians, Diniz tem melhor início de trabalho da carreira

Fernando Diniz vive o melhor começo de trabalho de sua carreira no comando do Corinthians. Invicto após seis partidas, o treinador soma quatro vitórias e dois empates desde que assumiu a equipe.

Além da invencibilidade, o time também apresenta solidez defensiva neste início de trajetória. Desde a chegada de Diniz, o Corinthians ainda não foi vazado. No ataque, porém, a produção é mais modesta: a equipe marcou seis gols nos seis jogos disputados, desempenho que supera o melhor começo anterior do treinador na carreira.

Até então, o melhor início de trabalho de Diniz havia sido em sua segunda passagem pelo Fluminense, de 2022 a 2024. Na ocasião, ele também acumulou 14 pontos nos seis primeiros compromissos, mas teve desempenho defensivo inferior: foram oito gols marcados e três sofridos.

O #PróximoJogoDoTimão será em casa pela CONMEBOL Libertadores! ⚽ 🗓️ 30/04 (quinta-feira)

🆚 Peñarol (🇺🇾)

🏆 CONMEBOL Libertadores (3ª rodada - fase de grupos)

⏰ 21h (horário de Brasília)

🏟️ Neo Química Arena

🎟️ https://t.co/3RfyO1VlR5#VaiCorinthians pic.twitter.com/lITBfRXKhV — Corinthians (@Corinthians) April 28, 2026



Desafio na Libertadores

Agora, Diniz fará seu sétimo jogo à frente do Corinthians em compromisso pela Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, o Corinthians recebe o Peñarol, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Diante de um adversário que o Timão jamais venceu na história, Diniz busca dar sequência à invencibilidade neste início de trabalho e, mais que isso, continuar sem sofrer gols.

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Situação do Corinthians

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.