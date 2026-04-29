Corinthians x Peñarol pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quinta-feira, o Corinthians recebe o Peñarol em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para o duelo às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Onde assistir Corinthians x Peñarol ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Como o Corinthians chega ao confronto
Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.
Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.
Como o Peñarol chega ao confronto
O Peñarol chega para o confronto com o Corinthians sem vencer há cinco jogos. Na partida mais recente, válida pelo Campeonato Uruguaio, perdeu para o Montevideo Wanderers por 1 a 0. Mesmo assim, aparece na parte de cima da tabela, na terceira posição, com 23 pontos.
Já na Libertadores, os uruguaios são penúltimos colocados do Grupo E, com apenas um ponto. Nas duas primeiras rodadas, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e perdeu para o Platense por 2 a 1.
Yuri & Rani 🆚 Garro & Bidon
Quem levou a melhor no jogo desta tarde? 🤔🤣#VaiCorinthians pic.twitter.com/GB5qFAZoKY
— Corinthians (@Corinthians) April 29, 2026
Histórico de confronto entre Corinthians x Peñarol
As equipes acumulam cinco confronto na história, com retrospecto equilibrado. São duas vitórias para Peñarol e duas para o Corinthians, além de um empate.
Confrontos:
- 13/05/2021 - Peñarol 4 x 0 Corinthians - Copa Sul-Americana
- 29/04/2021 - Corinthians 0 x 2 Peñarol - Copa Sul-Americana
- 14/19/1998 - Peñarol 0 x 2 Corinthians - Copa Mercosul
- 01/09/1998 - Corinthians 1 x 1 Peñarol - Copa Mercosul
- 24/07/1952 - Corinthians 2 x 1 Peñarol - Copa Rio de Campeões
Estatísticas
Corinthians na Libertadores
- 2 vitórias
- 4 gols marcados
- 0 gols sofridos
- Artilheiros: Gustavo Henrique, Kayke, Raniele e Yuri Alberto (1 gol)
Peñarol na Libertadores
- 1 empate e 1 derrota
- 2 gols marcados
- 3 gols sofridos
- Artilheiro: Arezo (2 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidón, André e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho
Técnico: Fernando Diniz
Provável escalação do Peñarol
Britos; Matias González, Maurício Lemos, Lucas Ferreira e Meximiliani Oliveira; Trindade, Remedi e Nicolás Fernández; Angulo, Darias e Arezo
Técnico: Diego Aguirre
Arbitragem de Corinthians x Peñarol
- Árbitro: Cristian Garay
- Assistentes: Claudio Urrutia e Alejandro Molina
- VAR: Rodrigo Carvajal
Ficha técnica
- Jogo: Corinthians x Peñarol
- Data e horário: 30 de abril de 2026 (quinta-feira) | 21h (de Brasília)
- Competição: Copa Libertadores
- Local: Neo Química Arena
- Onde Assistir: ESPN e Disney+