Corinthians x Peñarol pela Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Nesta quinta-feira, o Corinthians recebe o Peñarol em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola para o duelo às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde assistir Corinthians x Peñarol ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).

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Como o Corinthians chega ao confronto

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa o primeiro lugar do Grupo E, com seis pontos. Na partida que marcou a estreia na competição continental e a de Fernando Diniz no comando do time, o Timão visitou o Platense e venceu por 2 a 0. Na sequência, recebeu o Santa Fe na Neo Química Arena e triunfou pelo mesmo placar.

Já no Campeonato Brasileiro, o Corinthians figura na 14ª posição, com 15 pontos. A vitória sobre o Vasco, na última rodada, garantiu a saída do time da zona de rebaixamento e o fim da sequência de nove jogos sem vencer na competição nacional.

Como o Peñarol chega ao confronto

O Peñarol chega para o confronto com o Corinthians sem vencer há cinco jogos. Na partida mais recente, válida pelo Campeonato Uruguaio, perdeu para o Montevideo Wanderers por 1 a 0. Mesmo assim, aparece na parte de cima da tabela, na terceira posição, com 23 pontos.

Já na Libertadores, os uruguaios são penúltimos colocados do Grupo E, com apenas um ponto. Nas duas primeiras rodadas, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e perdeu para o Platense por 2 a 1.

Yuri & Rani 🆚 Garro & Bidon Quem levou a melhor no jogo desta tarde? 🤔🤣#VaiCorinthians pic.twitter.com/GB5qFAZoKY — Corinthians (@Corinthians) April 29, 2026

Histórico de confronto entre Corinthians x Peñarol

As equipes acumulam cinco confronto na história, com retrospecto equilibrado. São duas vitórias para Peñarol e duas para o Corinthians, além de um empate.

Confrontos:

13/05/2021 - Peñarol 4 x 0 Corinthians - Copa Sul-Americana

29/04/2021 - Corinthians 0 x 2 Peñarol - Copa Sul-Americana

14/19/1998 - Peñarol 0 x 2 Corinthians - Copa Mercosul

01/09/1998 - Corinthians 1 x 1 Peñarol - Copa Mercosul

24/07/1952 - Corinthians 2 x 1 Peñarol - Copa Rio de Campeões

Estatísticas

Corinthians na Libertadores

2 vitórias

4 gols marcados

0 gols sofridos

Artilheiros: Gustavo Henrique, Kayke, Raniele e Yuri Alberto (1 gol)

Peñarol na Libertadores

1 empate e 1 derrota

2 gols marcados

3 gols sofridos

Artilheiro: Arezo (2 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidón, André e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho

Técnico: Fernando Diniz

Provável escalação do Peñarol

Britos; Matias González, Maurício Lemos, Lucas Ferreira e Meximiliani Oliveira; Trindade, Remedi e Nicolás Fernández; Angulo, Darias e Arezo

Técnico: Diego Aguirre

Arbitragem de Corinthians x Peñarol

Árbitro: Cristian Garay

Cristian Garay Assistentes: Claudio Urrutia e Alejandro Molina

Claudio Urrutia e Alejandro Molina VAR: Rodrigo Carvajal

Ficha técnica