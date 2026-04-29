Corinthians é goleado pelo Athletico-PR e perde chance de vice-liderança no Brasileiro sub-20

Jogando em casa, no Parque São Jorge, o Corinthians foi goleado de virada por 4 a 1 pelo Athletico-PR nesta quarta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Christian Oliveira abriu o placar pelo Timão, enquanto Kauê Sestrem, Lucas Amorim, Ruan Felipe e Davi Alves marcaram pelo Furacão.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians cai à quinta colocação com os mesmos 15 pontos do início da rodada, ainda podendo perder mais uma posição em caso de vitória do Flamengo nesta sexta. Já o Athletico-PR sobe para a décima posição com 12 pontos somados.

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📋 Resumo do jogo

⚫ CORINTHIANS 1 x 4 ATHLETICO-PR 🔴

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20

🏟️ Local: Parque São Jorge

📅 Data: 29 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

Gols

⚽ Christian Oliveira, aos 23' do 1ºT (Corinthians)

⚽ Kauê Sestrem, aos 37' do 1ºT (Athletico-PR)

⚽ Lucas Amorim, aos 8' do 2ºT (Athletico-PR)

⚽ Ruan Felipe, aos 25' do 2ºT (Athletico-PR)

⚽ Davi Alves, aos 35' do 2ºT (Athletico-PR)

O Corinthians inaugurou o marcador aos 23 minutos, quando Joãozinho recebeu na linha de fundo pela esquerda e cruzou com precisão na segunda trave para Christian Oliveira chegar em velocidade e testar firme às redes para colocar o Timão em vantagem. Já aos 37, Kauê Sestrem venceu a disputa com Pellegrin e arrematou firme cruzado de fora da área para marcar um golaço e empatar pelo Athletico-PR.

Na segunda etapa, o Furacão voltou mais ligado e conseguiu virar aos oito minutos. Kauan Stabelini ficou com a posse após roubada de bola no campo corinthiano e enfiou para Lucas Amorim bater de canhota cruzado na área e colocar o Rubro-Negro à frente no placar. Aos 25, Ruan Felipe recebeu do lado esquerdo da área e driblou Pellegrin para cortar para a direita e bater de chapa no ângulo, sem chances para Matheus evitar o terceiro gol do Athletico-PR.

Após 10 minutos, Juliano Santini arrancou pela direita em contra-ataque e, na saída do goleiro, tocou para Davi Alves empurrar às redes e anotar o quarto do Furacão.

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Corinthians x Fluminense

Data e horário: 06 de maio de 2026 (quarta-feira) | 15h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro sub-20

Local: Parque São Jorge

Athletico-PR