Corinthians encerra preparação e não terá dupla titular para enfrentar o Vasco; veja provável escalação

O Corinthians finalizou na manhã deste sábado a preparação para o jogo contra o Vasco, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em atividade realizada no CT Dr. Joaquim Grava. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Como foi o treino?

Após uma apresentação de instruções táticas e uma ativação na academia, o elenco foi a campo para dois trabalhos táticos sob o comando de Fernando Diniz, que orientou os jogadores em diferentes situações de jogo. As jogadas de bola parada também fizeram parte das atividades.

Desfalques e retorno

Para a partida, Fernando Diniz terá desfalques importantes. O goleiro Hugo Souza e o lateral direito Matheuzinho cumprem suspensões, de um e dois jogos, respectivamente, após julgamento no STJD. Por outro lado, o volante André, que cumpriu suspensão automática pelo cartão vermelho na rodada passada, volta a ficar à disposição contra o Vasco.

Enquanto isso, Tchoca (dores no púbis), Charles (lesão no calcanhar direito) e Hugo (recuperação de cirurgia para reconstrução do menisco do joelho direito), Gui Negão (transição física) e Kayke (cirurgia no joelho) seguem tratando suas respectivas lesões e, portanto, serão desfalques. Além deles, Memphis Depay trata um estiramento muscular na coxa direita e completa a lista de baixas.

Provável escalação do Corinthians

Kauê; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Situação do Corinthians

Apesar do impacto imediato do novo treinador, a situação no Campeonato Brasileiro ainda exige atenção. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 12 pontos, e busca uma sequência positiva para se afastar da parte inferior da tabela.

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