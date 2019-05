Corinthians e camarote distribuem comida a Deportivo Lara e geram desconforto

A Venezuela passa por um dos momentos mais difíceis de sua história e a crise, para muitos, é sinônimo de falta de abastecimento de produtos e comida. Na noite de quinta-feira, após vencer o venezuelano Deportivo Lara por 2 a 0 na Arena, o Corinthians enviou pizzas aos adversários nos vestiários. Além disso, mais de 50 hambúrgueres foram mandados por um camarote do estádio. No entanto, a ação gerou desconforto na delegação adversária, já que o assunto viralizou como se os atletas estivessem passando necessidade, o que não é o caso.

Um vídeo publicado por um dos responsáveis pelo camarote mostra os hambúrgueres sendo entregues aos jogadores, que agradeceram, dentro do vestiário. Porém, o elenco já tinha também programada também uma refeição quando chegasse ao hotel em que está hospedado, o Marriott.

Apesar do desconforto, a relação entre os clubes foi amistosa. Antes da partida, o Corinthians já havia presenteado os venezuelanos com uma placa e alguns presentes.Agora, a delegação do Lara segue de volta para casa. Como noticiado pela Gazeta Esportiva, nesta sexta-feira os venezuelanos embarcam para o país, mas só chegarão ao seu destino final após 24 horas, com algumas paradas, visto que não há voos diretos para lá por conta justamente da situação calamitosa.

Por outro lado, visando não passar por isso, o Corinthians fretou voo para o destino, onde realizará a partida de volta na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília). O diretor de futebol Duílio Monteiro Alves assegurou que, apesar do valor muito alto, os atletas devem sair do Brasil na madrugada de segunda para terça e chegar lá pela manhã.