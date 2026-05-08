Corinthians define datas para votação de temas centrais da reforma do estatuto

Por Tiago Salazar

O Corinthians deu novos passos nos bastidores da reforma do estatuto social do clube. O Conselho Deliberativo marcou para o próximo dia 18 de maio uma reunião que terá como principal pauta a votação de um item de destaque relacionado ao modelo de eleição do Cori (Conselho de Orientação), considerado um dos temas mais delicados dentro das mudanças estruturais debatidas no Parque São Jorge.

Além disso, o clube também prevê a realização de uma Assembleia Geral no dia 20 de junho. O edital de convocação deve ser publicado oficialmente neste sábado. Internamente, porém, ainda não há definição sobre todos os temas que serão levados para apreciação dos associados.

Outro assunto importante já ganhou data nos bastidores: o Conselho Deliberativo agendou para o dia 25 de maio a sessão que irá decidir o futuro político de Andrés Sanchez no clube. O ex-presidente pode ser expulso do quadro associativo do Corinthians após recomendação unânime da Comissão de Ética, que investigou suposto uso irregular de cartões corporativos durante sua última gestão.

A reforma estatutária do Corinthians se arrasta desde o ano passado e acumula divergências internas. A expectativa inicial da presidência do Conselho Deliberativo, comandada por Romeu Tuma Júnior, era concluir o processo ainda em 2025, mas a votação acabou sendo adiada diversas vezes diante da pressão de conselheiros que pediam mais tempo para debates.

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O anteprojeto apresentado ao clube aborda temas considerados estratégicos para o futuro administrativo e político do Corinthians, incluindo o direito de voto ao Fiel Torcedor, possíveis regras para adoção de SAF, mudanças na composição do Conselho Deliberativo, participação feminina, alterações no Conselho Fiscal e mecanismos mais rígidos de governança financeira.

Em novembro do ano passado, o Conselho Deliberativo chegou a iniciar a votação do texto-base, mas optou por suspender o processo após pedidos de ampliação das discussões. Desde então, o clube realizou audiências públicas para debater os principais tópicos da proposta.

Já em março deste ano, o Cori enviou um ofício sugerindo que apenas alguns temas considerados prioritários fossem colocados em votação naquele momento. Entre os pontos destacados estavam o voto do Fiel Torcedor, a composição do Conselho Deliberativo e alterações no Conselho Fiscal. O órgão alegava que o texto ainda não reunia condições ideais para aprovação completa.

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A manifestação gerou reação de Romeu Tuma Júnior, que criticou a condução do processo e questionou o fato de o posicionamento do Cori ter sido divulgado publicamente antes mesmo de chegar oficialmente ao Conselho Deliberativo. O dirigente também ressaltou que a reforma já havia passado por dezenas de reuniões, audiências e debates internos ao longo dos últimos meses.

Mesmo após mais de um ano de discussões, alguns temas seguem sem consenso nos bastidores do Parque São Jorge, especialmente os relacionados à SAF e ao novo sistema eleitoral interno. A expectativa é de que as próximas reuniões sejam decisivas para o avanço definitivo da reforma estatutária do Corinthians.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)