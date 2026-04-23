Corinthians de Diniz lidera ranking mundial com série sem ser vazado

Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians tem demonstrado uma clara evolução no setor defensivo, que vinha em baixa nas últimas partidas da equipe sob Dorival Júnior. Estreando apenas três dias após o anúncio, em 9 de abril, o treinador iniciou sua trajetória com uma sequência de cinco jogos sem sofrer gols, a maior entre equipes das principais ligas do mundo no período e também a melhor marca do clube na temporada.

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Nesse recorte, o Corinthians venceu o Platense e o Santa Fe por 2 a 0, ambos pela Libertadores, superou o Barra por 1 a 0, pela Copa do Brasil, na noite de terça-feira, e empatou sem gols com Palmeiras e Vitória.

A sequência também coloca o Corinthians em destaque no cenário internacional. Desde a estreia de Diniz, o clube lidera entre equipes das principais ligas do mundo em jogos sem sofrer gols (considerando times com ao menos duas partidas disputadas), com cinco. Na sequência aparecem Al-Nassr e Konyaspor, com três jogos cada, enquanto Juventus, West Ham United e Lille têm duas partidas no mesmo recorte.

Antes da chegada de Diniz, o cenário era diferente. Nos cinco jogos anteriores, o Corinthians acumulava duas derrotas e três empates, com seis gols sofridos. Sob o comando de Dorival, a equipe ainda enfrentava um jejum de nove partidas sem vitória.

Times das TOP 10 ligas com 0 gols sofridos e 2+ jogos disputados desde a estreia de Fernando Diniz no @Corinthians: 🇧🇷 Corinthians - 5J

🇸🇦 Al-Nassr - 3J

🇮🇹 Juventus - 2J

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 West Ham - 2J

🇫🇷 Lille - 2J pic.twitter.com/DiNKOHmbGi — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 22, 2026

Situação complicada

Apesar do impacto imediato do novo treinador, a situação no Campeonato Brasileiro ainda exige atenção. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 12 pontos, e busca uma sequência positiva para se afastar da parte inferior da tabela.

Por outro lado, o desempenho nas copas é animador. O time venceu seus dois primeiros jogos na Libertadores e lidera o Grupo E, com seis pontos. Já na Copa do Brasil, abriu vantagem sobre o Barra e encaminhou a classificação para as oitavas de final.

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