Corinthians divulga balanço de 2025 com déficit de R$ 143,4 milhões; veja detalhes

O Corinthians divulgou, na noite da última quinta-feira, o balanço financeiro referente ao ano de 2025. O clube encerrou o ano passado com um déficit de R$ 143,4 milhões e com a dívida bruta na casa dos R$ 2,723 bilhões. Os números englobam as gestões Augusto Melo e Osmar Stabile.

O período abrangido pelo documento conta os cinco primeiros meses da gestão Augusto Melo, afastado provisoriamente em maio e posteriormente destituído do cargo em agosto deste ano. Depois, Stabile assumiu a presidência como interino, convocou eleições no Conselho Deliberativo e foi eleito para o mandato até o final deste ano.

O Timão fechou 2025 com uma receita operacional total de R$ 810,1 milhões, além de mais R$ 107,4 milhões recebidos em vendas de atletas. Neste montante, encontram-se as negociações de Dener com o Chelsea (R$ 58 milhões), de Guilherme Biro com o Sharjah (14,1 milhões) e o pagamento da multa rescisória de Kauê Furquim por parte do Bahia (R$ 14 milhões).

Em contrapartida, o clube registrou R$ 885,3 milhões em despesas operacionais, somados a amortização, descontos e outros resultados, o que levou ao déficit final de R$ 143,4 milhões.

Chama a atenção o aumento nos gastos com pessoal de um ano para o outro. Os números passaram de R$ 428,9 milhões em 2024 para R$ 571,1 milhões em 2025. Tais despesas incluem salários, direitos de imagem, tributos trabalhistas e premiações devidas aos jogadores e estafe.

Apesar disso, a dívida total do Corinthians diminuiu. Em novembro do ano passado, o endividamento do Timão havia alcançado a casa dos R$ 2,8 bilhões, caindo para R$ 2,723 bi. Deste montante, R$ 2,081 bilhões são relacionados ao clube, enquanto os outros R$ 642 milhões estão diretamente ligados ao financiamento da Neo Química Arena.

Nas contas de 2025, a diretoria liderada por Osmar Stabile decidiu incluir o acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), assinado neste ano. Por este motivo, houve uma melhora no perfil da dívida. Com isso, o impacto estimado no endivamento total do clube é de R$ 217, 428 milhões.

O clube chegou a um acordo com o órgão nacional para a quitação de uma dívida de R$ 1,2 bilhão acumulada há quase 20 anos. Com desconto de 46,6% em multas e juros, o clube pagará R$ 679 milhões. O pacto envolve débitos previdenciários, tributários e de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A diretoria alvinegra também colocou no balanço de 2025 a homologação do RCE (Regime Centralizado de Execuções) e do plano coletivo de pagamento da CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas), além da quitação dos débitos na Fifa, como eram os casos do Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, e de Matías Rojas.

Veja as principais receitas do Corinthians em 2025:

Área comercial: R$ 252,1 milhões;

R$ 252,1 milhões; Premiações: R$ 128,8 milhões;

R$ 128,8 milhões; Patrocínios: R$ 124,7 milhões;

R$ 124,7 milhões; Venda de jogadores: R$ 107,405 milhões;

R$ 107,405 milhões; Material esportivo: R$ 46,9 milhões.

Veja, agora, as principais despesas do clube em 2025:

Gastos com pessoal: R$ 571,1 milhões;

R$ 571,1 milhões; Gastos administrativos: R$ 176,5 milhões;

R$ 176,5 milhões; Gastos comerciais: R$ 177,2 milhões;

R$ 177,2 milhões; Gastos jurídicos e contingências: R$ 65,1 milhões;

R$ 65,1 milhões; Outras despesas: R$ 5,5 milhões.

Valeu pela presença, Fiel Torcida! 🏴🏳️ Uma boa noite pra vocês. 💤 📸 José Manoel Idalgo / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/JZYsQgvOUS — Corinthians (@Corinthians) May 1, 2026

Parecer dos conselhos

O Conselho Fiscal do Corinthians foi o primeiro a recomenadar a aprovação das contas de 2025 apresentadas pela diretoria de Osmar Stabile, mas o fez com ressalvas. Posteriormente, foi a vez do Conselho de Orientação (Cori) concluir o mesmo.

Por fim, o balanço financeiro de 2025 foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Timão na última segunda-feira. A votação para apreciar as contas referentes ao exercício financeiro do ano passado contou com a presença de 178 conselheiros, sendo 174 votantes. Cento e seis votaram pela aprovação e 68, pela reprovação.

"Fizemos uma coisa que nunca ninguém fez: limpar as contas do Corinthians. Não ficou nada para trás. O Corinthians foi passado a limpo, porque tiramos tudo que estava a mais na prestação de contas. Então, o que aconteceu hoje foi a realidade nua e crua. Isso aí é o Corinthians", disse Stabile.

As contas de 2025 do Corinthians também passaram por uma auditoria externa, que apontou um risco quanto à continuidade financeira da instituição. Segundo a empresa, o patrimônio líquido negativo, os déficits acumulados recorrentes e o capital de giro negativo indicam a incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa sobre a continuidade do clube, ainda que o Timão esteja renegociando suas dívidas.

Próximos jogos do Corinthians

Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)