Corinthians avança por jovem chileno; TV local crava acerto

O Corinthians avançou na negociação pelo jovem meio-campista chileno Ángelo Araos, da Universidad de Chile. O jogador, que tem o interesse confirmado pela diretoria, foi liberado da concentração da equipe chilena e está disposto a reforçar o Timão. De acordo com Fox Sports Chile, o negócio já está selado e ele deve desembarcar no Brasil no final de semana. No Alvinegro, no entanto, a cautela para tratar do assunto é maior.

Uma fonte ouvida pela Gazeta Esportiva disse que o nome é analisado com calma por se tratar de um atleta que não poderia atuar na Libertadores, torneio em que já defendeu a La U. Por outro lado, o próprio Timão reconhece que uma negociação rápida seria o ideal para poder colocar o jovem entre os aptos a disputar a Copa do Brasil. Para isso, o jogador tem de estar registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até as 19h (de Brasília) da segunda-feira.

Resta, então, pesar qual dos fatores é mais importante para a transferência, facilitada com o fluxo de caixa proveniente da venda de atletas neste meio de ano. É consenso no clube que, somada à vinda de Sergio Díaz, cedido por empréstimo pelo Real Madrid B, Araos seria uma resposta à torcida para as baixas no plantel.

Contratado após passar pelo Deportes Antofagasta, Araos tem apenas 21 anos de idade. De acordo com informação publicada anteriormente pela mesma emissora, a proposta do Corinthians para contar com os serviços do jovem meio-campista seria de mais de US$ 4 milhões (R$ 15 milhões). O clube não confirma o valor que investiria.

Com passagem pela seleção chilena sub-20, Ángelo Araos se mostrou animado com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Por outro lado, o meio-campista disse sentir que ainda precisa mostrar mais de seu futebol com a camisa da Universidad de Chile.

“É um lindo momento que estou vivendo, mas encaro com calma. Acho que chegar na U foi muito lindo para mim e também se falou dessa oferta. Acho que seria muito lindo. Não vou mentir sobre isso, porque o futebol brasileiro seria um salto que eu gostaria”, afirmou Araos.