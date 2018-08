Corinthians acerta empréstimo do atacante Juninho, do Sport

O Corinthians acertou nesta terça-feira a contratação por empréstimo do atacante Juninho, que tem vínculo com o Sport e estava cedido pelo clube pernambucano ao Ceará. A confirmação da negociação foi dada pelo próprio Leão, ainda sem uma versão oficial dos paulistas. O atleta, de acordo com os pernambucanos, assinou contrato até dezembro de 2019 com o clube paulista, que tem a opção de compra do jogador ao final do vínculo.

Ainda não há confirmação se o atleta defenderá o Timão no profissional ou na equipe sub-20, pela qual poderia atuar até a Copa São Paulo do ano que vem. Natural de Amarante (PI), Juninho chegou ao Leão em 2015, para atuar no Sub-17. Já no ano seguinte, assinou contrato profissional com o Sport. O atacante foi convocado para Seleção Brasileira Sub-20 em 2017, realizando três jogos com a camisa amarela.

Pelo Sport, o atleta jogou 37 partidas e marcou sete gols, sendo dois deles na semifinal do Campeonato Pernambucano do ano passado, quando o time da casa virou o clássico contra o Náutico de 2 a 1 para 3 a 2 já nos acréscimos. Os tentos saíram aos 45 e 47 minutos da etapa final.

Processo por agressão a ex-namorada

Apesar de demonstrar boa capacidade técnica, Juninho não conseguiu engrenar no time de cima do Sport e foi afastado pelo técnico Nelsinho Baptista ao se recusar a viajar para um partida da Copa do Brasil. Recentemente, ele havia sido emprestado ao Ceará, mas atuou em apenas cinco jogos pelo time alvinegro, sendo dois deles neste Campeonato Brasileiro e os outros pela Copa do Nordeste.

A passagem do atleta por Fortaleza foi cercada de protestos da torcida, que não aceitava o processo aberto contra ele por uma ex-namorada. O caso, que ainda corre na justiça pernambucana, acusa o jogador de agressão, ameaça e injúria, ocorreu no ano passado e marcou a instabilidade na carreira do atleta.