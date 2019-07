Corinthians abre venda de ingressos para o Derby aos sócios-torcedores

O Corinthians abriu nesta quarta-feira a venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras, às 19h (de Brasília) do dia 4 de agosto, na Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um primeiro momento, a comercialização está restrita aos sócios do Fiel Torcedor com 32 ou mais pontos, assim como os sócios dos planos Meu Amor e Minha Cadeira.

Os membros desta categoria já podem garantir ingressos para o clássico desde as 15h desta quarta-feira por meio do www.fieltorcedor.com.br. A abertura para todos os associados do Fiel Torcedor, independentemente de pontuação, será feita na quinta-feira, no mesmo horário (15h).

Os preços variam desde R$ 32 no setor Norte, para sócios, até R$ 470 para não-sócios no setor Oeste Business, um dos camarotes do estádio. A expectativa do clube, que tenta uma arrancada no Campeonato Brasileiro, é ter casa cheia para encarar o arquirrival. Desde 2016 não há venda de ingressos para torcida visitante em clássicos do futebol paulista.

Esse será o primeiro Derby na Arena em mais de um ano. Na última vez em que atuou lá, ainda sob o comando do técnico Fábio Carille, em maio do ano passado, o Timão venceu por 1 a 0, gol de Rodriguinho, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, os times se enfrentaram duas vezes, ambas no Allianz Parque, com uma vitória por 1 a 0 para cada lado.