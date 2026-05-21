Corinthians volta a sofrer transfer ban da Fifa

O Corinthians voltou a ser punido com um transfer ban. Nesta quinta-feira, o clube foi incluído na lista da Fifa e está impedido de registrar novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências.

A sanção ocorre por uma dívida de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões na cotação atual) com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, referente à contratação do volante José Martínez.



O acordo com o jogador foi fechado em agosto de 2024, durante a gestão do presidente Augusto Melo. Na ocasião, o Corinthians se comprometeu a pagar US$ 1,8 milhão (aproximadamente R$ 10 milhões) ao clube norte-americano.

Até o momento, o Timão quitou apenas US$ 200 mil como valor de entrada, deixando de cumprir o pagamento das demais parcelas. Com a inadimplência, o contrato prevê o vencimento antecipado de toda a dívida.

Diante do não pagamento, o Philadelphia Union acionou a Fifa, que determinou a quitação do valor pelo clube brasileiro. O Corinthians ainda recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), mas teve o recurso rejeitado, resultando na punição aplicada nesta quinta-feira.

A informação foi inicialmente divulgada pela TNT Sports.

Filme repetido

O Corinthians se livrou de um transfer ban em janeiro, quando quitou uma dívida de R$ 41,6 milhões com o Santos Laguna, do México, pela aquisição do zagueiro Félix Torres. A punição foi imposta em agosto de 2025.

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