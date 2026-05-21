Corinthians vai com reservas para encarar o Peñarol na Libertadores; veja escalações

O Corinthians está definido para o confronto de logo mais contra o Peñarol, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o Timão já classificado às oitavas, o técnico Fernando Diniz mexeu no time e escalou uma equipe praticamente reserva.

A bola rola para Peñarol e Corinthians às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

Corinthians com reservas

Com o Corinthians já classificado, Fernando Diniz optou por mandar a campo uma escalação totalmente modificada, com muitos dos reservas do Timão. Os únicos titulares mantidos no time foram o goleiro Hugo Souza e o zagueiro Gustavo Henrique, com Gabriel Paulista de volta após cumprir suspensão no fim de semana.

Na lateral esquerda, Angileri substitui Matheus Bidu, lesionado. A principal novidade, porém, é a primeira titularidade do meia marroquino Zakaria Labyad. Já no banco de reservas, o volante Charles é reforço após se recuperar de lesão.

O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheus Pereira, Allan, André e Zakaria Labyad; Kaio César e Pedro Raul.

Desfalques: Memphis Depay (transição física), Matheus Bidu (entorse no tornozelo esquerdo), Vitinho (dores na região do quadril), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Hugo (cirurgia no joelho direito), João Pedro Tchoca (cirurgia para correção de hérnia inguinal) e Alex Santana (não inscrito na Libertadores).

Peñarol definido

Assim como o Corinthians, o Peñarol irá a campo com o que tem de melhor à disposição neste momento. O técnico Diego Aguirre ainda crê que a equipe pode buscar a classificação.

O Peñarol está escalado com: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, e Maximiliano Olivera; Gastón Togni, Eduardo Darias e Jesús Trindade; Diego Laxalt, Leandro Umpiérrez e Matías Arezo.

Desfalques: Lucas Ferreira (suspenso); Leo Fernández, Javier Cabrera, Franco González, Nahuel Herrera e Brandon Álvarez (lesionados).

Así juega #Peñarol frente a Corinthians 🇧🇷, por la Fecha 5 del Grupo E de la Copa CONMEBOL Libertadores. pic.twitter.com/C6wa4ZP1Dx — PEÑAROL (@OficialCAP) May 21, 2026

Como chegam as equipes?

O Corinthians já está classificado às oitavas de final e lidera o Grupo E, com 10 pontos conquistados. O Timão ainda não perdeu na Libertadores, com três vitórias e um empate. Do outro lado, o Peñarol é o lanterna da chave, com apenas dois pontos conquistados.

Arbitragem de Peñarol x Corinthians