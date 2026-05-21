Hugo Souza revela frustração por ficar fora da Copa, mas crava vaga em 2030

Hugo Souza divulgou sua reação à convocação feita por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. O goleiro do Corinthians, que integrou a pré-lista, não escondeu a frustração por não ter sido incluído na relação final, mas ressaltou a gratidão pela trajetória construída nos últimos anos.

"Um ano e dez meses atrás eu estava desempregado. Hoje estava na sala de casa, com amigos e família, assistindo à convocação da Copa do Mundo. Com expectativa de estar na convocação. A gente fica triste por não ir, por ter chances de ir. Isso é o que a gente construiu. Amém por isso", disse.

Na convocação, Ancelotti optou por Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe, e Weverton, do Grêmio, para a posição. Apesar da decepção, Hugo demonstrou confiança no futuro e garantiu que seguirá trabalhando para marcar presença no próximo ciclo.

"É trabalhar para estar na próxima. Quem vai estar eu não sei, mas eu vou estar lá. Estando ou não estando, minha postura vai ser a mesma. A gratidão é a mesma. Meu coração está muito em paz, por tudo que construímos", relatou;

Por fim, o goleiro destacou a satisfação ao ver nomes próximos na lista, como o zagueiro Léo Pereira, seu ex-companheiro, além de Neymar, que também foi convocado.

“Fiquei muito feliz. O Léo Pereira é meu irmão e foi chamado para a Copa. E o Neymar, né? Está na Copa”, concluiu.

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