Conselho Deliberativo do Corinthians aprova contas de 2025

Com o Corinthians mergulhado em uma crise política e financeira, as contas relativas a 2025 foram aprovadas de maneira oficial pelo Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira.

A votação para apreciar as contas referentes ao exercício financeiro do ano passado contou com a presença de 178 conselheiros, sendo 174 votantes. Cento e seis votaram pela aprovação e 68, pela reprovação.

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O Corinthians vive uma situação financeira delicada. O clube encerrou o ano passado com um déficit na casa dos R$ 143,4 milhões. Já a dívida bruta total é de R$ 2,7 bilhões.

O Corinthians iniciou o ano de 2025 com Augusto Melo como presidente. Em maio, com o afastamento do então mandatário, Osmar Stabile assumiu o cargo máximo do clube.

“Fizemos uma coisa que nunca ninguém fez: limpar as contas do Corinthians. Não ficou nada para trás. O Corinthians foi passado a limpo, porque tiramos tudo que estava a mais na prestação de contas. Então, o que aconteceu hoje foi a realidade nua e crua. Isso aí é o Corinthians”, disse Stabile.

Próximo jogo do Corinthians

Em campo, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz se prepara para enfrentar o Peñarol, pela terceira rodada da Copa Libertadores, às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, na Neo Química Arena.