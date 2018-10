Com volta de trio, Jair relaciona 23 jogadores no Corinthians

O Corinthians divulgou na noite desta quinta-feira a lista dos 23 jogadores relacionados por Jair Ventura para a partida contra o Flamengo, às 21h (de Brasília) da sexta, na Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentre as novidades estão o retorno de atletas poupados na rodada passada e, principalmente, o fato de os jogadores já estarem trajados com a nova terceira camisa do clube, que homenageia o piloto Ayrton Senna.

O treinador separou os 11 titulares após um longo aquecimento na nublada tarde desta quinta, que contou com a presença de atleta do sub-13 liberados para ficar no campo ao lado. O comandante reuniu Cássio, Gabriel, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson para uma conversa em frente à sua prancheta, tentando explicar o que gostaria de ver diante dos cariocas.

A formação confirma os retornos de Douglas e Jadson para o meio-campo, ambos poupados da partida contra o América-MG, no último sábado, em Belo Horizonte. Danilo Avelar, que também recebeu um descanso no embate em Minas Gerais, retoma sua posição na defesa.

Jonathas, que treinou com bola pela primeira vez nos últimos 15 dias, deve ficar como opção apenas para o jogo da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Fagner, com uma fibrose na coxa esquerda, também é trabalhado para encarar os mineiros.

Confira a lista dos 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Cássioe Walter

Laterais: Danilo Avelar, Carlos e Mantuan

Zagueiros: Henrique, Pedro Henrique, Marllon e Léo Santos

Volantes: Douglas, Ralf, Gabriel e Thiaguinho

Meias: Jadson, Ángelo Araos, Pedrinho, Danilo e Mateus Vital

Atacantes: Clayson, Romero, Roger, Sheik e Sergio Díaz