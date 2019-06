Com saída de Romero, Jadson mira artilharia da Arena Corinthians

Artilheiro da Arena com 27 gols, o paraguaio Ángel Romero não chegou a um acordo de renovação contratual com o Corinthians e deixará o clube na metade do ano. Vice-goleador da casa alvinegra com três tentos a menos que o atacante, Jadson deve seguir na equipe para o próximo semestre e é o grande candidato para assumir a liderança da lista.

Apesar de estar próximo de alcançar uma marca importante na história recente do Corinthians, Jadson disse que o foco principal é ajudar o time. “Eu nunca fui de pensar assim: ‘Preciso ser artilheiro’. As coisas na minha vida sempre aconteceram naturalmente. Não imaginei que chegaria a ser o segundo artilheiro da Arena, mas venho trabalhando firme”, afirmou.

“Já faz algum tempo que eu não consigo fazer um gol, mas estou trabalhando forte para que desencante. Se aparecer as oportunidades e eu conseguir fazer os gols na Arena, vou ficar feliz por estar ajudando a equipe, não por ser artilheiro da Arena. Claro que é muito bom, mas meu objetivo é outro. É ajudar o Corinthians e meus companheiros”, completou.

Jadson não balança as redes da Arena desde o dia 17 de outubro de 2018, quando abriu o placar de pênalti na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, que culminou na perda do título da Copa do Brasil. Nesta temporada, porém, o meio-campista só marcou um gol e longe da casa corintiana, diante do Ceará, no Castelão, há mais de três meses.

Jadson terá a chance de acabar com a seca de gols e se aproximar da artilharia da Arena no dia 14 de julho, na partida diante do CSA, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa será o primeiro compromisso do Corinthians após a pausa para a Copa América.

Confira os artilheiros da Arena Corinthians:

Romero: 27 gols

Jadson: 24 gols

Jô: 17 gols

Paolo Guerrero: 15 gols

Rodriguinho: 14 gols