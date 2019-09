Com falha de Cássio, Corinthians perde do Fluminese e sai do G4

O Corinthians encerrou sua campanha no primeiro turno do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo. No Estádio Mané Garrincha, com uma falha grave do goleiro Cássio, o time alvinegro perdeu por 1 a 0 do ameaçado Fluminense e deixou o grupo dos quatro primeiros.

Com 32 pontos ganhos, um a menos que o Internacional, o Corinthians cai para o quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense contabiliza 18 pontos e, como tem uma vitória a mais que o Cruzeiro, sobe para o 16º posto, saindo da zona de rebaixamento.

Pela semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Independiente del Valle às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, em Itaquera. Já o Fluminense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, faz um duelo direto para fugir do rebaixamento contra o Goiás às 19 horas de domingo, no Serra Dourada.

O Jogo – Com um público pequeno no Estádio Mané Garrincha, o Corinthians assustou em duas jogadas aéreas. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Gil cabeceou na trave de Muriel. Em nova cabeçada, Gustavo se antecipou à marcação em cruzamento de Janderson e completou com perigo.

O Fluminense respondeu em cobrança de falta colocada de Nenê e conseguiu inaugurar o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo. O meia Paulo Henrique Ganso arriscou de fora da área e o goleiro Cássio tentou encaixar a bola, mas acabou tomando um frango.

Em vantagem, o time tricolor tentou aproveitar o momento positivo e voltou a chegar de forma consistente nos minutos finais do primeiro tempo. João Pedro recebeu de Yoni e rolou para Nenê. O veterano invadiu a área e tentou cruzar ao invés de chutar, dando chance para a zaga corintiana afastar.

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e tentou aumentar seu volume de jogo em busca do empate. Logo no começo, Janderson recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu com perigo. Colocado no lugar de Júnior Urso, Jadson depois cruzou para cabeçada por cima de Gustavo.

Diante do desenho da partida, com Cássio sem correr grandes riscos, o técnico Fabio Carille resolveu adiantar mais o Corinthians e sacou o volante Gabriel para a entrada do centroavante Vagner Love. O treinador corintiano ainda trocou Boselli por Vagner Love.

A despeito das alterações de Fabio Carille, o time alvinegro foi incapaz de criar boas oportunidades para ameaçar o gol defendido por Muriel. Já o Fluminense conseguiu se defender com sucesso durante os sete minutos de acréscimo e garantiu mais três pontos na luta para fugir do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 x 0 CORINTHIANS

Local: estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 15 de setembro de 2019, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jose Eduardo Calza (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Nino, Yuri, Muriel, Gilberto e Oswaldo de Oliveira (FLU); Júnior Urso (COR)

Gol:

FLUMINENSE: Paulo Henrique Ganso, aos 39 minutos do 1º Tempo

FLUMINENSE: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Allan (Frazan), Yuri (Dodi) e Paulo Henrique Ganso (Pablo Dyego); Nenê, João Pedro e Yony González

Técnico: Oswaldo de Oliveira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Carlos Augusto; Gabriel (Vagner Love), Júnior Urso (Jadson) e Janderson; Pedrinho, Vital e Gustavo (Boselli)

Técnico: Fábio Carille