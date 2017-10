Com dois de Clayson, Corinthians bate Coritiba e consolida ponta

O Corinthians contou com mais uma atuação decisiva de Clayson para ganhar do Coritiba na noite desta quarta-feira. Na arena de Itaquera, com dois gols do meia-atacante, o time alvinegro bateu o adversário paranaense por 3 a 1, consolidando a liderança do Campeonato Brasileiro.

Com 58 pontos ganhos, o Corinthians mantém uma vantagem significativa na ponta e torce contra o Santos, que tem 47 e enfrenta a Ponte Preta às 17 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Moisés Lucarelli. Já o Coritiba segue com 28 pontos, na penúltima colocação.

Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas deste domingo, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Bahia, mais um time ameaçado pelo rebaixamento, na Fonte Nova. No mesmo horário, o Coritiba encara o Grêmio, no Couto Pereira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Jogo – O Corinthians conseguiu inaugurar o marcador logo aos nove minutos do primeiro tempo. Inteligente, Jadson deixou Jô livre para finalizar com um passe de calcanhar. O centroavante tocou com precisão na saída de Wilson e marcou seu 21º gol na temporada, o 14º no Campeonato Brasileiro.

Apesar de marcar o primeiro gol, o Corinthians se retraiu e acabou acuado pelo Coritiba, que passou a levar perigo nos escanteios. Após cobrança de Carleto pelo lado esquerdo, o zagueiro Cléber cabeceou firme e viu o goleiro Cássio salvar o time alvinegro.

Em uma nova intervenção providencial, Cássio defendeu chute desferido por Henrique Almeida e cedeu escanteio. Pelo lado direito, Carleto levantou na área e o mesmo Henrique Almeida, livre na pequena área, usou a cabeça para marcar o gol de empate do Coritiba.

Logo no começo do segundo tempo, o lateral esquerdo William Matheus, substituto de Carleto, cruzou para finalização perigosa de Thiago Real, defendida por Cássio. Pouco depois, em jogada pela direita, Léo Príncipe cruzou e Jô não conseguiu completar para o gol.

Colocado pelo técnico Fabio Carille no lugar de Maycon, Clayson cabeceou para grande defesa do goleiro Wilson após cruzamento de Marquinhos Gabriel. O Corinthians cresceu no jogo e assustou com chute de fora da área desferido por Marquinhos Gabriel que acertou o travessão.

Empurrado pela torcida, a equipe mandante retomou a vantagem aos 33 minutos do segundo tempo. Léo Príncipe recebeu de Jô pela direita e cruzou. Rodriguinho desviou de cabeça e a bola sobrou para Clayson completar com sucesso diante de Wilson. Aos 43, Rodriguinho acertou a trave em chute de fora da área e a bola sobrou para o meia-atacante fechar o placar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 1 CORITIBA

Local: Arena de Itaquera, em São Paulo (SP)

Data: 11 de outubro 2017, quarta-feira

Horário: 21h(de Brasília)

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Assistentes: Cleriston Clay Barreto Rios (SE) e Fabio Pereira (TO)

Público: 36.439 pagantes

Renda: R$ 1.872.944,00

Cartões amarelos: Marquinhos Gabriel (COR); Carleto, William Matheus e Léo (COR)

Gols:

CORINTHIANS: Jô, aos 9 minutos do 1º Tempo, e Clayson, aos 33 e aos 43 minutos do 2º Tempo

CORITIBA: Henrique Almeida, aos 39 minutos do 1º Tempo

CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Camacho e Maycon (Clayson); Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Jadson (Fellipe Bastos); Jô (Kazim)

Técnico: Fábio Carille

CORITIBA: Wilson; Léo, Cleber Reis, Werley e Carleto (William Matheus); Edinho, Alan Santos, Matheus Galdezani e Tiago Real (Neto Berola); Rildo e Henrique Almeida

Técnico: Marcelo Oliveira